الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، أعلن الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، قائلا: "البلاد تحت منخفض رياح خمسيني حارة جنوبية نشطة وبالتالي تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وأغلب أنحاء الجمهورية تحت تأثير الرياح المثيرة للأتربة".


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر "، المذاع على فضائية "cbc": "شهدت أمس العديد من مناطق الجمهورية سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وتحديدا على شمال الصعيد، والبحر الأحمر ووسط وشمال سيناء، وهذا الطقس مستمر حتى نهاية اليوم الأحد".

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وأوضح: "من المتوقع أن تشهد بعض محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وعلى فترات متقطعة مع استمرار الرياح المثيرة للأتربة، وتنخفض درجات الحرارة بمعدل درجات فالقاهرة سجلت أمس 36 درجة مئوية ومن المتوقع اليوم أن تسجل 33 درجة".

 

بداية تحسن الحالة الجوية

وتابع: "يوم الاثنين تشهد حالة الطقس نوعا ما من استقرار فى الحالة الجوية واعتدال سرعات الرياح وتنخفض نسبة هطول الرمال، مع بداية تحسن الحالة الجوية على القاهرة الكبرى".


طقس اليوم

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية حذرت من طقس اليوم، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار تتمثل في نشاط للرياح للمثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة رعدية على بعض المناطق تصل إلى حد السيول على خليج السويس وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


الحالة الجوية

ويكون هناك  سقوط للأمطار الخفيفة قد تكون رعدية ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

مع سقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.


توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

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