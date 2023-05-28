نتائج اليوم الثاني لبطولة الجونة للإسكواش

بطولة الجونة للإسكواش، شهد اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين.

نتائج اليوم الثاني

وضمن كل من اللاعب مصطفي عسال المصنف الثاني عالميا وعلي فرج المصنف الثالث عالميًا ومحمد الشربجي المصنف الرابع عالميًا ومروان الشربجي المصنف السادس عالميًا وطارق مؤمن المصنف السابع و مازن هشام المصنف التاسع عالميًا وعلي سليمان وفارس دسوقي المصنف الثالث عشر عالميًا و علي ابو العنين المصنف الثاني والعشرون وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالميًا من مصر.

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كما استطاع كل من دييغو إلياس من بيرو المصنف الاول عالميًا وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميًا وو فيكتور كروان من فرنسا المصنف الثامن عالميًا وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًا وو إين يو نغ من ماليزيا المصنف العشرون عالميًا وإيكر باخاريس من اسبانيا المصنف الثلاثين.



واستطاعت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا وهانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالميًّا ونور الطيب المصنفة السادسة عالميًا وفريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًا وروان العربي المصنفة الحادية عشر عالميًّا ويثرب عادل المصنفة الثانية والعشرون عالميًّا وندين شاهين المصنفة الثامنة والعشرون عالميًا وفيروز ابو الخير المصنفة السابعة والثلاثون من مصر.



كما تأهلت كل من تيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشر عالميًا و جورجينا كاندي المصنفة السابعة عالميًا من المملكة المتحدة ونيلي جيليس المصنفة الثامنة عالميًا وتيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميًا من بلجيكا واليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني وثلاثون عالميًا للدور الثالث للبطولة.

نتائج الرجال



نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

فاز اللاعب محمد الشربجي المصنف الرابع عالميا من مصر على اللاعب بابتيست ماسوتي المصنف الخامس عشر عالميا من فرنسا ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 4-11،7-11، 8-11.



و فاز اللاعب فارس المصنف الثالث عشر عالميا من مصر على اللاعب محمد الشربيني المصنف السابع عشر عالميا من مصر ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-2، 11-4.

و فاز اللاعب عمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالميًا من مصر على اللاعب سوراف غوسال المصنف التاسع عشر عالميا من الهند ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 1-11، 11-9، 11-8.



فاز بول كول المصنف الخامس عالميًا من نيوزيلندا على اللاعب أدريان والر المصنف الخامس وثلاثون عالميا من المملكة المتحدة ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 13-4، 11-2

فاز مروان الشربجي المصنف السادس عالميًا من مصر على اللاعب نيكولاس مولر المصنف السادس عشر عالميا من سويسرا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 9-11، 11-5،13-11، 11-7.



و من مصر ايضًا فاز مازن هشام المصنف التاسع عالميًا علي الاعب ميغيل رودريغيز المصنف الرابع عشر عالميًا من كولومبيا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12، 11-5، 9-11، 11-3، 11،4.



كما فاز الاعب جويل ماكين المصنف العاشر عالميًا من المملكة المتحدة علي الاعب يحيي النواساني المصنف السادس والثلاثون عالميًا من مصر ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 15-17، 5-11.



فاز مصطفي عسال المصنف الثاني عالميًا من مصر علي الاعب يوسف ابراهيم المصنف الرابع والثلاثون عالميًا من مصر ب 5اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 15-17، 7-11، 11-5، 11-9.



كما استطاع الاعب المصري علي فرج المصنف الثالث عالمياُ التغلب علي الاعب غريغ لوبان المصنف الواحد وثلاثون عالميًا من المملكة المتحدة ب 5اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 7-11، 11-9، 5-11، 6-11.



و المصري يوسف سليمان المصنف الحادس عشر عالميًا فاز علي الاعب رافاييل كاندرا المصنف الثامن والعشرون عالميًا من ألمانيا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11، 11-1، 4-11.

و علي ابو العنين المصنف الثاني والعشرون عالميًا علي أوغست دوسورد المصنف السادس والعشرون عالميًا من فرنسا ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3، 1-11، 4-11، 11-5، 10-12.



و من فرنسا فاز الاعب فيكتور كروان المصنف الثامن عالميًا علي الاعب ديميتري شتاينمان المصنف الخامس وعشرون عالميًا من سويسرا ب4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 11-9، 14-12، 11-9.



تفوق إيكر باخاريس المصنف الثلاثون من اسبانيا علي الاعب سيباستيان بونماليس المصنف التاسع وعشرون عالميًا من من فرنسا ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8، 11-9، 11-2

و من ماليزيا الاعب إين يو نغ المصنف العشرون عالميًا تغلب علي الاعب ليونيل كارديناس المصنف السادس والعشرون عالميًا من المكسيك ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:6-11،3-11، 13-11، 5-11.



و المصنف الاول عالميًا من بيرو فاز علي الاعب كريم عبد الجواد المصنف الثاني عشر عالميًا من مصر ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3 -2-11، 11-9، 11-4.



نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاولي عالميا من مصر على اللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة العشرون عالميا من فرنسا ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 2-11، 3-11 11-2، 4-11

و الاعبة اليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني وثلاثون عالميًا علي الاعبة أوليفيا كلاين من امريكا المصنفة الثالث عشر عالميًا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 8-11، 1-11.



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