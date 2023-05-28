ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

أثار مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لطفلة سعودية مصابة بمتلازمة داون تعاطف الكثير من المتابعين.

طفلة متلازمة داون تثير تعاطف المتابعين

وظهرت الطفلة رزان في المدرسة بينما سمعت تسجيلا صوتيا لشقيقتها الكبرى تبارك لها بالنجاح.

وتفاجأت رزان للغاية عند سماعها التسجيل، لتظهر على وجهها علامات الفرح التي بقيت واضحة على معالمها طوال فترة سماع الرسالة.

وعبرت شقيقة رزان خلال التسجيل عن دعمها لأختها الصغيرة وحبها الشديد لها، وأملها بأن تراها دائما في أعلى المراتب.

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وبادلت رزان شقيقتها المشاعر ذاتها، في ردة فعل تأثر بها الكثير من المتابعين الذين شاركوا المقطع وتمنوا لها النجاح دائما.

ويقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لموقع "منظمة الأمم المتحدة"، ويولد كل عام ما يقرب من 3.000 إلى 5.000 من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني. كما يعتقد بأنه يوجد حوالي 250.000 عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية ممن تأثروا بمتلازمة داون.

متلازمة داون هي حالة وراثية حيث يولد الشخص بنسخة إضافية من الكروموسوم 21، وهذا يعني أن لديهم إجمالي 47 كروموسومًا بدلًا من 46، وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تطور الدماغ والجسم. يتمتع الأشخاص المصابون بمتلازمة داون بحياة سعيدة وصحية مع الرعاية الداعمة.

ووفقا لموقع " clevelandclinic"، يمكن أن تصيب متلازمة داون أي شخص. إنها حالة وراثية، ولا تحدث نتيجة لشيء فعله الوالدان قبل أو أثناء الحمل. وتحدث غالبية حالات متلازمة داون بشكل عشوائي (بشكل متقطع). لا يرث الناس عادة متلازمة داون في نمط جسمي سائد أو متنحي أثناء الحمل عندما تلتقي البويضة والحيوانات المنوية.

ما هي عوامل الخطر لمتلازمة داون؟



تشير الدراسات إلى أن خطر ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون يزداد مع تقدم العمر، وتزداد احتمالية إصابة النساء أو الأشخاص المصنفين للإناث عند الولادة (AFAB)، والذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر بطفل مصاب بمتلازمة داون أو أي نوع آخر من الحالات الوراثية، نظرًا لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا لديهم معدلات خصوبة أعلى، فإن معظم الأطفال المصابين بمتلازمة داون يولدون لأشخاص أقل من 35 عامًا.

ما هي أعراض متلازمة داون؟



تسبب متلازمة داون أعراضًا جسدية ومعرفية وسلوكية، لا يعاني جميع المصابين بمتلازمة داون من كل هذه الأعراض، ولكن تختلف الأعراض وشدتها من شخص لآخر.

العلامات الجسدية لمتلازمة داون



عادة ما تظهر العلامات الجسدية لمتلازمة داون عند الولادة وتصبح أكثر وضوحًا مع نمو طفلك. يمكن أن تشمل:

جسر أنف مسطح.

عيون مائلة تشير إلى الأعلى.

رقبة قصيرة.

صغر الأذنين واليدين والقدمين.

ضعف العضلات عند الولادة.

إصبع خنصر صغير يشير إلى الداخل باتجاه الإبهام.

تجعد واحد في راحة يدهم (تجعد راحي).

ارتفاع أقصر من المتوسط.

مع نمو طفلك، يمكن أن تظهر أعراض إضافية بسبب الطريقة التي تطور بها الجسم في الرحم، بما في ذلك:

التهابات الأذن أو فقدان السمع.

مشاكل في الرؤية أو أمراض العيون.

مشاكل الأسنان.

أن تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الأمراض.

توقف التنفس أثناء النوم.

مرض قلب خلقي.

الأعراض المعرفية لمتلازمة داون



قد يعاني طفلك المصاب بمتلازمة داون من تحديات في النمو الإدراكي نتيجة لوجود كروموسومة الإضافي. هذا يمكن أن يسبب إعاقات ذهنية أو تطورية. قد تختلف قدرة طفلك على تلبية معالم النمو، أو الأشياء التي يمكن لطفلك القيام بها في سن معينة، عن الأطفال الآخرين، بما في ذلك كيفية:

المشي والحركة (المهارات الحركية الكبرى والدقيقة).

التحدث (مهارات تطوير اللغة).

تعلم (مهارات معرفية).

اللعب (المهارات الاجتماعية والعاطفية).