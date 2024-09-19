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أخبار مصر

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:"حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة أصبح فوق احتمال قدرة أي موازنة للدولة المصرية".

فاتورة الدعم وقدرة الدولة 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل في العاصمة الإدارة:"كنا بنضطر كوزارة مالية علشان نقدر بقدر الإمكان نحافظ على أكبر كم من الدعم اننا نروح نستدين على أمل ان هذه الأزمات تبقى فترة عارضة وتنتهي ونقدر نتعامل معاها، ولكن طول أمد الأزمات وتعقيدها وصلتنا لمرحلة ان فاتورة الدعم فوق قدرة الموازنة العامة والدولة، ورؤيتنا لاستدامة الخدمة للمواطن اننا نبدأ نحمل جزء من الكلفة على المواطن".


وتابع:"احنا لا نمن على المواطن بالعكس دورنا اننا نخدم المواطن وإدارة الأزمة وفق قدراتنا وعدم التوسع في الاستدانة".

تكلفة إنتاج اسطوانة البوتاجاز

وأشار:"استهلاك مصر من اسطوانات البوتاجاز 280 مليون أسطوانة سنويا، تكلفة الأنبوبة 340 جنيها، وبالتالي كان هناك 200 جنيه دعم بالأنبوبة أي أكثر من 60 مليار جنيه، جنبا إلي جنب مع دعم المواد البترولية والكهرباء، وهناك خسائر تحققها شركات الكهرباء لأن السعر أقل من التكلفة الحقيقية".

وتابع:"كل اللي بنعمله النهارده تقليل حجم الخسائر والدعم الذي تتحمله الدولة، ونزود شوية على المواطن، ومفيش حكومة تحب تعمل كده، ولكن رؤيتنا ضمان سلامة الاقتصاد واستدامة الخدمات مثل الكهرباء والمنتجات البترولية".

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التحرك تدريجيا في أسعار المواد البترولية

وأكد: لابد من التحرك تدريجيا في اسعار المحروقات وسيظل الدعم موجودا، ولكن وفق القدرة التي يمكن للدولة تحملها، حتى لا يتم اللجوء إلي الاستدانة.

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مدبولى رئيس الوزراء فاتورة الدعم تحريك اسعار المحروقات سعر أنبوبة البوتاجاز

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