شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

مثلما أحاط بـرسول الله، صلى الله عليه وسلم، نخبة من المسلمين الأوائل، كان هناك فتية آمنوا بربهم، وجهروا بالإسلام وهم حديثو السن، بعضهم لم يناهز الصبا، رغم ما كان يكتنف البيئة المحيطة من أصنام، وأوثان، وأدران، تخبَّط فيها آباؤهم وأمهاتهم.

تربوا على مراقبة تصرفات النبي، وأنصتوا لنصائحه، وحفظوا أقواله، وفقهوا أحاديثه.

كانوا أصحاب فكر سديد، فأعلنوا اتباعهم للنبي، ولم يرضخوا لضغوطات الأهل، والقبيلة، وتمسكوا بدينهم، وبذل بعضهم روحه من أجل العقيدة، وبعضهم فاق الكبار علما وفقها وشجاعة.

إنهم "شباب حول الرسول".

نعرض في الحلقة الثانية قصة مصعب بن عمير، فتى قريش المدلل والمرفه، إلى حياة الزهد والكفاح والجهاد، حتى بذل روحه في سبيل الإسلام.

هو أوّل من هاجر إلى المدينة، وأول سفير في الإسلام. وقد اشتهر قبل الإسلام بجماله ووسامته، وارتدائه أفخر الملابس وأغلاها وتعطُّره بأجمل العطور، فعُرِف بـ”أعطر أهل مكة”، وكان من زينة شباب قريش.

من شباب الصحابة الأجلاء، وصفته كثير من السِّيَر بأنه كان أول سفير ومبعوث خاص للرسول، صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان قبل إسلامه يتنعم بثروة ومال وفير، ويلبس الحرير، ويضع أطيب العطور، وكان المدلل عند والدَيْه، لكنه ترك كل نعيم، ليدخل الإسلام، ويكون من أوائل المسلمين، ومن المحفظين لكتاب الله، وناشري الرسالة العظيمة.

هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي، كنيته أبو عبد الله، وُلد في الجاهلية.

كتم الإسلام خشية أمه

أسلم ورسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في دار الأرقم، وكتم إسلامه، خوفًا من أمّه، وكان يذهب إلى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، سرًّا، فرآه عثمان بن طلحة العبدري، فأخبر أهله، فأخذوه وحبسوه، فظل محبوسًا إلى أن هاجر إلى الحبشة، ثم عاد مع من هاجر إلى مكة ثانية، والتقى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

كان مصعب أوّل من هاجر إلى المدينة المنورة، وذلك بعد أن ألحَّ الأنصار على رسول الله، أن يبعث رجلًا يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن، فبعثه، صلى الله عليه وآله وسلم، إليهم.

حينما قدم المدينة نزل على أسعد بن زرارة، وكان يأتي الأنصار في دُورهم أو قبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام.

أسلم على يده أسيدُ بن حضير، وسعدُ بن معاذ، ثم سعدُ بن عبادة، وبعث إليه عمرو بن الجموح بعد أن قدم المدينة ليسأله عن أمر الدين الجديد، فأجابه مصعب، وأسمعه صدر سورة يوسف، فأسلم على يده.

خرج من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في العقبة الثانية، وأقام مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بمكة شهور ذي الحجّة ومحرّم وصفر.

شهد بدرًا وأحدًا مع رسول اللّه، صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لواء الرسول معه.

قال رسول اللّه، صلى الله عليه وآله وسلم: "ما رأيت بمكة أحسن لمة، ولا أنعم نعمة، من مصعب بن عمير".

بين الجاهلية والإسلام

وقال سعد بن أبي وقاص: "كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة، وأجوده حلة مع أبويه، ثُمَّ لقد رأيته جهد في الإسلام جهدًا شديدًا، حتّى لقد رأيت جلده يسقط كما يسقط جلد الحية".

وقال عنه البراء بن عازب: "أول المهاجرين مصعب بن عمير".

وقال عنه أبو هريرة: "رجلٌ لم أَرَ مثله كأنه من رجال الجنة".

ووقف الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، عند مصعب بن عمير، بعد استشهاده، وقال: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، ثم ألقى في أسى نظرة على بردته التي كفن بها وقال "لقد رأيتُك بمكة، وما بها أرق حلة، ولا أحسن لمّة منك. ثم هاأنتذا شعث الرأس في بردة".

وروى البخاري في صحيحه من حديث البراء، رضي الله عنه، قال: أوَّل مَن قدم علينا مصعبُ بن عمير، وابن أم مكتوم، وكانا يُقرئان الناس، فقدم بلال، وسعد، وعمارُ بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين مِن أصحاب النبي، ثم قدم النبيُّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فما رأيتُ أهلَ المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله، حتى جعَل الإماءُ يقُلن: قدم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فما قدم حتى قرأت "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى".

كان مصعب بن عمير فتَى مكةَ المدلَّل، وكانت أمُّه مِن أغنى أهل مكة، تكسوه أحسَن الثياب، وأجمل اللباس، وكان أعطرَ أهلِ مكة، فلما أسلم انخلعَ مِن ذلك كله، وأصابه مِن التعذيب والبلاء ما غيَّر لونه، وأنهك جسمه.

كانت أمه خنّاس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها فخشيها مصعب، وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمرا، حتى علمت أمه وحبسته، وأرادت أن ترده عن دينه ولكنها واجهت إصرارا أكبر على الإيمان من جانب الابن.. فقررت أن تخرجه من بيتها وتحرمه من الأموال.. وقالت له وهي تخرجه من بيتها: ”اذهب لشأنك, لم أعد لك أمّا”. قال: “يا أمّاه إني لك ناصح، وعليك شفوق، فاشهدي بأنه لا اله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله”، فأجابته غاضبة مهتاجة: “قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك، فيزرى برأيي، ويضعف عقلي”.

ويقال: إن زوجة مصعب بن عمير هي حمنة بنت جحش الأسدية، وتنتمي إلى بني أسد بن خزيمة، من الصحابيات وراويات الحديث، أمها هي أميمة بنت عبدالمطلب عمة الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وأختها أم المؤمنين زينب بنت جحش.

في المدينة المنورة

وصل إلى المدينة وليس فيها سوى اثني عشر مسلما، وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة, كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول وفدا يمثلهم وينوب عنهم، وكان عدد أعضائه سبعين مؤمنا ومؤمنة، جاءوا تحت قيادة مصعب ابن عمير.

ولما سمع به أسيد بن خضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، جاءه شاهرا حربته ويتوهج غضبا وحنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم فلما أقنعه أن يجلس ويستمع، فأصغى لمصعب واقتنع وأسلم.

استشهاده

في غزوة أُحُد أمر الرسول مصعب ليحمل الراية، وتنشب المعركة الرهيبة، ويحتدم القتال، ويخالف الرماة أمر الرسول، ولما جال المسلمون ثبُت مصعب باللواء، فأقبل ابن قميئة وهو فارس, فضربه على يده اليمنى فقطعها, ومصعب يقول: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل", وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه، فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمّه بعضديه إلى صدره وهو يقول: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل"، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فاخترق جسمه، ووقع مصعب، وسقط اللواء.

استشهد مصعب في العام الثالث من الهجرة ولم يتجاوز عمره 40 عامًا.

ويقول خبّاب بن الأرت: "هاجرنا مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في سبيل اله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله.. فمنا من مضى، ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا، منهم مصعب بن عمير، قُتل يوم أحد. فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة.. فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرّت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه، فقال لنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الأذخر".