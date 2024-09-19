أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

ننشر أسعار الذهب، اليوم الخميس 19- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيهًا. وزا د

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3500 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3000 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28000 جنيهًا

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا"، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف البيان "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا".

ارتفاع اسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب امس وعقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، إلى جانب هبوط الدولار.