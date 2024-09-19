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ثقافة وفنون

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

الفنان أحمد فتحي،
الفنان أحمد فتحي، فيتو

رامز جلال، قال الفنان أحمد فتحي:"من المستحيل مشاركة رامز جلال في مسلسل رمضاني، وسيستمر في برامج المقالب لاسيما مع ارتباط الأجيال الجديدة به في شهر رمضان".

 

رامز جلال أعلى نسبة مشاهدة في رمضان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090:"برنامج رامز جلال في رمضان يعتبر أعلى نسبة مشاهدة، والناس عارفة الفنان بس عايزة تشوفه كإنسان في لحظات الخوف والضعف بيعمل إيه".

 

خوف رامز جلال على احمد فتحي

وتابع:"أنا مش ناسي لرامز جلال حاجة إنه لما بيكون المقلب خطير مبيجبنيش معاه، ودي هو مقالهاش ليا بس انا لاحظتها".
 

 

مقلب رامز جلال في المغرب

وتابع:"في مرة طلعولي الفيزا وهسافر علشان اشارك مع برنامج رامز جلال لما كان بيصور في المغرب بتاع الحريقة في الفندق، انا لو روحت كنت مت فيها، فخوفا عليا رامز مجبنيش معاه وقتها".

 

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الفارق بين ياسر جلال ورامز جلال

وقال أحمد فتحي: حاسس ان ياسر جلال ورامز جلال مش أخوات ياسر قمة الاتزان ورامز حالته متأخرة.

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