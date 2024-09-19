صفعة على وجه نتنياهو، أول تعليق من حماس على خطاب حسن نصر الله

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي جدد فيه التأكيد على موقف للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدعم لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية.

تعليق حركة حماس على خطاب حسن نصر الله

وقالت حركة حماس، أن " موقف نصر الله الذي يشكل لدى شعبنا ومقاومتنا محل تقدير واعتزاز، يعد صفعة على وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضًا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين".

وأكدت حركة حماس، إن "إرهاب العدو الصهيوني، بتصعيده كل أشكال القتل والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين، في فلسطين ولبنان، قد تجاوز كلَ القيم والشرائع والقوانين الدولية، ممّا يجعله كيانًا مارقًا، بات يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ وعلى المجتمع الدولي التحرك لنبذ هذا الكيان، وعزله، ومحاكمة قادته على جرائمهم".

حماس تشيد بمحاور خطاب الأمين العام لحزب الله

ولفتت حماس، الى أننا "نجدد إشادتنا وتقديرنا لجهاد وتضحيات الإخوة في حزب الله، ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى، ونؤكد أن هذه التضحيات الجسام والدّماء اللبنانية الطاهرة التي سالت خلال ما يقارب من عام، تتعانق مع تضحيات وجهاد ودماء شعبنا الفلسطيني، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين".

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