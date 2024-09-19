بعد قرار زيادة الهجمات 3 أضعاف، موجة واسعة من الضربات على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس، موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم.

طائرات إسرائيلية تشن موجة هجمات على جنوب لبنان

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن طائرات إسرائيلية تابعة لسلاح الجو، تقصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان.

هذا وأكدت قناة الجزيرة القطرية، نقلا عن مراسلها فى لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان.

أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق في القطاع الشرقي جنوبي لبنان

وأشار القناة القطرية، إلى أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية شُنت على مناطق في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

من جانبها، ذكرت القناة الـ14 العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيزيد هجماته على لبنان بـ3 أضعاف عن كل يوم، وأن الفرقة 98 أنهت اجتماعا مع قائد المنطقة الشمالية.