لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا
اتهمت السلطات القضائية السويد، اليوم، امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب أفعال نفذتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.
السويدية لينا إسحاق متهمة بالتعاون مع داعش
وقالت الجهات القضائية السويدية، إن المرأة وهي مواطنة سويدية تبلغ (52 عاما) ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء السويدي، أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.
لينا إسحاق تستعبد النساء فى سوريا لصالح تنظيم داعش
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان، إن لينا إسحاق مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات، وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وكانت المتهمة السويدية قد عادت في 2020 إلى بلادها حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا، ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.