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لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

مخيم الهول فى سوريا،
مخيم الهول فى سوريا، فيتو

اتهمت السلطات القضائية السويد، اليوم، امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب أفعال نفذتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.

السويدية لينا إسحاق متهمة بالتعاون مع داعش

وقالت الجهات القضائية السويدية، إن المرأة وهي مواطنة سويدية تبلغ (52 عاما) ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.

 

وذكر ممثلو الادعاء السويدي، أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

لينا إسحاق تستعبد النساء فى سوريا لصالح تنظيم داعش 

وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان، إن لينا إسحاق مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات، وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.

وكانت المتهمة السويدية قد عادت في 2020 إلى بلادها حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا، ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

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لينا إسحاق السويد سوريا الأقلية اليزيدية نساء وأطفال داعش الرقة

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