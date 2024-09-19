الخميس 19 سبتمبر 2024
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إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

انقاذ امرأة التف
انقاذ امرأة التف حول جسدها ثعيان أفعي لمدة ساعتين

تمكنت الشرطة التايلاندية، بعد جهود مضنية استمرت لنصف ساعة في إنقاذ امرأة، خنقتها ثعبان أفعى عملاقة لأكثر من ساعتين متواصلة.

ثعبان أفعى يخنق امرأة فى تايلاند لمدة 120 دقيقة

وحسب التفاصيل، أن المرأة البالغة (64 عاما)، تدعى أروم، كانت تغسل الأطباق في منزلها على مشارف بانكوك، عندما شعرت بعدة عضات في ساقها، حسبما قالت للشرطة.

 

ثم التف ثعبان الأفعي حولها حتى سقطت على الأرض. وقالت الشرطة إنها "قاومت" لتحرير نفسها من لفائف الثعبان لمدة ساعتين من دون جدوى.

الشرطة التايلاندية تتمكن من تحرير جسد امرأة من ثعبان

وعندما استغاثت المرأة طلبا للمساعدة، لكن لم يستجب أحد في البداية، وفي نهاية المطاف سمع أحد جيرانها نداءاتها وطلب المساعدة من الشرطة.

 

وأظهرت لقطات صورتها الشرطة، المرأة أروم جالسة على أرضية غرفة مظلمة صغيرة، محاصرة في جسم الثعبان الذي كان يلتف حول خصرها.

 

واستغرقت جهود رجال الإنقاذ حوالي 30 دقيقة لتحريرها، وبعد ذلك أرسلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الشرطة.

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