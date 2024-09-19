البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

أعلن النائب ياروسلاف زيليزنياك أن البرلمان الأوكراني تغيير أسماء 327 بلدة في إطار ما يسمى بـ"حملة التطهير" التي ينفذها نظام كييف.

وكتب زيليزنياك عبر قناته على تليغرام: "القرار الجديد بتغيير أسماء 327 بلدة تم تبنيه دون مناقشة، وأيد القرار 281 نائبا".

تغيير أسماء 327 بلدة في أوكرانيا

وبحسب زيليزنياك، فإن أسماء البلدات "التي تحتوي على أسماء روسية وسوفيتية هي المستهدفة في التغيير، ولا سيما بوشكينو وميتشورينا ومكسيم غوركي وكوتوزوفكا وسوفوروفو ونيكراسوفو وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة تسمية العديد من الأسماء المرتبطة بتواريخ الحقبة السوفيتية.