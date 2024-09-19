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البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أعلن النائب ياروسلاف زيليزنياك أن البرلمان الأوكراني تغيير أسماء 327 بلدة في إطار ما يسمى بـ"حملة التطهير" التي ينفذها نظام كييف.

وكتب زيليزنياك عبر قناته على تليغرام: "القرار الجديد بتغيير أسماء 327 بلدة تم تبنيه دون مناقشة، وأيد القرار 281 نائبا".

تغيير أسماء 327 بلدة في أوكرانيا

وبحسب زيليزنياك، فإن أسماء البلدات "التي تحتوي على أسماء روسية وسوفيتية هي المستهدفة في التغيير، ولا سيما بوشكينو وميتشورينا ومكسيم غوركي وكوتوزوفكا وسوفوروفو ونيكراسوفو وغيرها.

 

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة تسمية العديد من الأسماء المرتبطة بتواريخ الحقبة السوفيتية.

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البرلمان الأوكراني حملة التطهير كييف زيليزنياك

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