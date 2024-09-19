الخميس 19 سبتمبر 2024
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اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

محمد الفايد، فيتو
محمد الفايد، فيتو

تلاحق رجل الأعمال الشهير صاحب الأصول المصرية محمد الفايد، الذي توفى العام الماضى، اتهامات بالاغتصاب فى قبره بالمملكة المتحدة.

نساء يزعمن تعرضهن للاغتصاب على يد محمد الفايد

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، زعمت 5 نساء أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل محمد الفايد، الذي توفي بالعاصمة البريطانية "لندن"، في سبتمبر 2023، عن عمر ناهز 94 عامًا، عندما كن يعملن في متجر هارودز الفاخر في لندن، الذي امتلكه الفايد من العام 1985 إلى العام 2010.

 

وقالت "بي بي سي" انها استمعت لشهادات أكثر من 20 موظفة سابقة في المتجر المملوك لـ محمد الفايد، زعمن أن رجل الأعمال المصري اعتدى عليهن جنسيًا، حيث وقعت الحوادث المزعومة في عدة مدن، منها: لندن، وسان تروبيه، وباريس.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الاتهامات في فيلم وثائقي تبثه "بي بي سي"، اليوم الخميس 19 سبتمبر، تحت عنوان "الفايد: المفترس في هارودز". 

 

وذكرت "بي بي سي" أن العديد من النساء يزعمن أيضًا أنهن عندما بدأن العمل مباشرة مع "الفايد" خضعن لفحوصات طبية، بما في ذلك اختبارات الصحة الجنسية التي أُجريت لهن على يد أطباء.

هارودز تصدر بيانا للتنديد باتهام رجل الأعمال محمد الفايد

من جانبها قالت هارودز، فى بيان صادر عنها اليوم: إنها "منزعجة تمامًا من مزاعم الإساءة التي ارتكبها محمد الفايد".

 

وأضاف بيان هارودز: "كانت هذه تصرفات فرد كان عازمًا على إساءة استخدام سلطته أينما كان يعمل، ونحن ندينها بأشد العبارات.. ونعترف أيضًا بأنه، خلال هذه الفترة، كشركة، خذلنا موظفينا الذين كانوا ضحاياه، ولهذا نعتذر بصدق".

 

وتابع: "إن هارودز، اليوم، مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت مملوكة وخاضعة لسيطرة الفايد بين عامي 1985 و2010. فهي تسعى إلى وضع رفاهية موظفيها في قلب كل ما تقوم به. ولهذا السبب، ومنذ ظهور معلومات جديدة، في العام 2023، حول مزاعم عن الاعتداء الجنسي من قبل الفايد، كان من أولوياتنا تسوية المطالبات بأسرع ما يمكن، وتجنّب الإجراءات القانونية المطولة للنساء المعنيات. ولا تزال هذه العملية متاحة لأي موظفين حاليين أو سابقين في هارودز".

 

وأنهت هارودز: "وبينما لا يمكننا التراجع عن الماضي، فقد قررنا أن نفعل الشيء الصحيح كمنظمة، مدفوعين بالقيم التي نتمسك بها اليوم، مع ضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك في المستقبل". 

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