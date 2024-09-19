الملعونون بنص الحديث النبوي، هم فئات كثيرة ورد ذكرها في الحديث النبوي الشريف وهؤلاء الملعونون وردت عدة أحاديث نبوية بشأنهم، لعنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،واستحق كل منهم اللعن بسبب ما تقدم يداه، وفي هذا الإطار نتعرف على الملعونين بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟ فإلى التفاصيل

معنى اللعن:

جاء في لسان العرب: واللعن: الإبعاد والطرد من الخير. وقيل: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء. واللعنة الاسم. واللعن التعذيب.

ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته وخلد في العذاب. واللعنة الدعاء عليه. واللعنة في القرآن: العذاب. ولعنه الله يلعنه لعنا: عذبه.

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

الملعونون في الحديث النبوي الشريف:

1- «اليهود والنصارى»: عن عائشة -رضي الله عنها-- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرضه الذي مات فيه «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا». [رواه البخاري].، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا لا تجعلوا ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻗﺒﻮﺭا، ﻭﺻﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ، ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﺗﺒﻠﻐﻨﻲ».

2- ثمانية أصناف من النساء، وهن الواشمات والمتنمّصات والواصلات ومتفلجات الأسنان الأمامية للحُسْن: ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

3- المتعاملون في الربا: لعن رسول الله -‘- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء"[رواه مسلم].

4- السارق، الذي يسرق حقوق الناس وأموالهم، ولو كان قضيبًا من أراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، - يسرق البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل، فتقطع يده[رواه البخاري].

5- من لعن والديه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ والِدَهُ [رواه مسلم]. وفي المتفق عليه ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﺪﻳﻪ» ﻗﻴﻞ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻠﻌﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﺪﻳﻪ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻳﺴﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻳﺴﺐ ﺃﺑﺎﻩ، ﻭﻳﺴﺐ ﺃﻣﻪ»

6- عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: ( لعن اللهُ الخمرَ وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ).

7- عن أبي أمامة قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ).

8 - قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله الراشي والمرتشي في الحُكم ).

9- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ).

10- عن عائشة قالت: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله الرجِلة من النساء ).

11- عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء).

12- عن ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله المحلِل والمحلَل له ).

13- عن عائشة قالت: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله المختفي والمختفية ).

14- عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ).

15- عن ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ).

16- عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ).

17- عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها

وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ).

18- عن حسّان بن ثابت قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله زوارات القبور ).

19 - عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله من سبّ أصحابي ).

20- قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثًا ولعن الله من غير منار الأرض ).

21- عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام:( لعن الله من مثّل بالحيوان ).

22- عن علي بن أبي طالب قال: قال عليه الصلاة والسلام:( من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا ).

23- عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام:( ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها ).

24- عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام:( ملعونٌ من عمِل عملَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من عمِل عمَلَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من عمِل عمَلَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ، ملعونٌ من أتى شيئًا من البهائمِ، ملعونٌ من عقَّ والدَيه،...، ملعونٌ من غيَّرَ حدودَ اللهِ، ملعونٌ من ادَّعى إلى غيرِ مَواليه).

25- عن أبي موسى قال: قال عليه الصلاة والسلام:( ملعون ٌمن سأل بوجه الله، وملعونٌ من يسألُ بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرًا ).

26- عن عبدالله بن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام:( ملعونٌ من ذبح لغير الله )..

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

27 – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ. الوسم: هو أثر الكية.

28 – لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروحُ غرضا. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ. الغرض: هو الهدف الذي يرمي اليه.

29 – 30 -لعن الله في الخمر عشرة.« إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ , وَعَاصِرَهَا , وَمُعْتَصِرَهَا , وَشَارِبَهَا , وَسَاقِيَهَا , وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمْشْتَرِيهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا »..

30 – من غير منار الأرض. وهي أعلامها وحدودها.

31 – من كمه الأعمى عن الطريق.

32 – المحلل والمحلل له.قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

33 – المحتال على محارم الله: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ (ثلاثا) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

هل للملعون توبة؟

من ارتكب ذنبا يوجب اللعن من الله تعالى، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن المعروف أن من ارتكب كبيرة من الكبائر، فباب التوبة مفتوح له، لا يغلق في وجهه، ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحا، صادقة، تاب الله عليه، ومحا عنه أثر ذلك الذنب، وصار كمن لم يذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.