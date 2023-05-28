وزير الرياضة: أتوقع حصولنا على 10 ميداليات بأولمبياد باريس و3 ملايين جنيه مكافأة الذهبية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "احنا مش هنزود مكافأة أفريقيا ولكن تحفيزنا بطولة العالم والأولمبياد، البطولات الأفريقية بالنسبة لنا جزء من الإعداد والأبطال بيعسكروا في أفضل الأماكن، بطل العالم هياخد 400 ألف جنيه".



مكافأة ذهبية الأولمبياد

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "رفعنا مكافأة ذهبية الأولمبياد إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليون جنيه، وهذه المكافأة من الحكومة فقط هناك جهات أخرى تمنح الأبطال مكافاَت أخرى".

عدد الميداليات المتوقعة في أولمبياد باريس 2024

ولفت: "من المتوقع حصولنا على 10 ميداليات متنوعة في أولمبياد باريس 2024، كيشو رفض مليون دولار بفضل وطنيته واحنا مش هنجري ورا اللى هرب، ومخططين مع أكاديمية ناصر العسكرية لزيادة ولاء وانتماء اللاعبين".



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وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "ظاهرة هروب اللاعبين والرياضيين للحصول على جنسيات دول أجنبية لن تنتهي ولكننا نحاول تقليلها".

ظاهرة هروب اللاعبين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "بنعمل مشروعات قومية وبنختار الموهبة بس مش هنقدر نوأد ظاهرة هروب ابطالنا الرياضيين، الهروب حصل في المصارعة مرتين، وقدرنا نحاصر الظاهرة".



مشروعات الأبطال بعد هروب بغدودة

وتابع: "طالما الشاب أحمد فؤاد بغدودة اقتنع وخرج مفيش مشكلة بس مصر ولادة ومبنزعلش وعندنا مشروعات كتير ولكننا بندرس الظاهرة علشان متحصلش تاني".



شخص يصطاد أبطال مصر وتهريبهم

وأكمل: "فيه شخص بيصطاد اللاعيبة المصريية اللي فيها رمق وبيهربها بس هو اصطاد غلط في اللاعب الأخير بغدودة، وقمنا بإجرائتنا القانونية ضد اللاعب اللى هرب وعرفنا أن الوجهة في فرنسا".

سبب إحالة اتحاد المصارعة للنيابة

ولفت:"قمنا بإحالة اتحاد المصارعة للنيابة للتحقيق في الأخطاء التي حدثت خاصة بعد هروب اللاعب بغدودة".

