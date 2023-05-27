الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

وزير الرياضة يوجه رسالة للأهلي بشأن جماهير مباراة الوداد: وعوا جمهوركم

جماهير النادي الأهلي،
جماهير النادي الأهلي، فيتو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"كلنا وراء النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أعداد جماهير الأهلي في مباراة الأهلي

وعن أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي، أكد في تصريحات تليفزيونية: "انا متواصل مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء وان شاء الله فيه جهد كبير متعلق بالحضور الجماهيري ولكن الأهلي على دور في توعية الجماهير لاحترام النظام اللى احنا انشأناه".

وزير الرياضة يوجه رسالة للنادي الأهلي

وأضاف:"الأهلي يجب عليه توعية الجماهير قبل مباراة الوداد المغربي، وان شاء الله هيكون هناك حضور جماهيري يزيد عن 20 ألف مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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تفائل وزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتابع:"انا متفائل واكيد هنوصل لحلول بشأن اعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي".

دوري أبطال أفريقيا، رسميا الأهلي يواجه الوداد المغربي يوم 4 يونيو

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، آخر التطورات المتعلقة بالحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك تنسيق كامل مع النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي ونتحدث مع الجهات الأمنية تحقيق رغبة النادي في تواجد حضور جماهير جيد خلال المباراة".

 

وأضاف: "طلبنا السماح بحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وأتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وبمجرد الحصول على الموافقات سيتم طرح التذاكر.

 

وتطرق العطار، للحديث عن ملف قائمة الزمالك في البطولة العربية، قائلًا "الزمالك لم يطلب فتح القيد بشكل استثنائي، ومواعيد القيد معروفة وهناك قواعد ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي استثناءات".

 

وأكمل: "موعد نهاية الدوري في الغالب سيكون يوم 15 يوليو المقبل وحتى الآن هذا هو الموقف، وموعد فتح القيد سيكون في اليوم التالي لانتهاء المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال أفريقيا 

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة.

ويطمح الأهلي لاستعادة اللقب الأفريقي الذي خسره في العام الماضي على يد الوداد، بعد هزيمته في المباراة النهائية بثنائية زهير المترجي.

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