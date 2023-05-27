وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"ظاهرة هروب اللاعبين والرياضيين للحصول على جنسيات دول أجنبية لن تنتهي ولكننا نحاول تقليلها".

ظاهرة هروب اللاعبين



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"بنعمل مشروعات قومية وبنختار الموهبة بس مش هنقدر نوأد ظاهرة هروب ابطالنا الرياضيين، الهروب حصل في المصارعة مرتين، وقدرنا نحاصر الظاهرة".



مشروعات الأبطال بعد هروب بغدودة

وتابع:"طالما الشاب أحمد فؤاد بغدودة اقتنع وخرج مفيش مشكلة بس مصر ولادة ومبنزعلش وعندنا مشروعات كتير ولكننا بندرس الظاهرة علشان متحصلش تاني".



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شخص يصطاد ابطال مصر وتهريبهم

وأكمل:"فيه شخص بيصطاد اللاعيبة المصريية اللي فيها رمق وبيهربها بس هو اصطاد غلط في اللاعب الأخير بغدودة، وقمنا بإجرائتنا القانونية ضد اللاعب اللى هرب وعرفنا ان الوجهة في فرنسا".

سبب إحالة اتحاد المصارعة للنيابة

ولفت:"قمنا بإحالة اتحاد المصارعة للنيابة للتحقيق في الأخطاء التي حدثت خاصة بعد هروب اللاعب بغدودة"



رسالة ايهاب عبد الرحمن

أحمد فؤاد بغدودة، وجه إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى وبطل الرمح، رسالة هامة بعد ساعات من هروب لاعب منتخب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية بتونس.

وقال إيهاب عبد الرحمن من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لكل شخص قرر ترك لحاف الأسرة لمجرد أن أحدهم فرش له بساط من حرير.. فمن أول المشوار واجهتنا الكثير من الصعوبات لا يمكن أن يتخيلها أحد وأغلبها كانت تحديات مادية.

وأضاف: "كنت دائمًا أمام خيار من اثنين لا ثالث لهما إما الاستمرار أو الاستمرار، ومع الوقت ازدادت الإمكانات والتكريمات المعنوية قبل المادية.

وتابع: “نتيجة تطور الإنجاز حتى أصبحت تلك التحديات ماضي أتذكر أحداثه وأنا ممتن لكل لحظة عشتها به، من فينا يستطيع تغير عائلته حتى يستطيع تغيير وطنه، فالعائلة والوطن واحد، فكل الشكر والتقدير والاعتزاز لمن وقفوا بجانبي من بداية المشوار”.

دش ساخن لرئيس اتحاد المصارعة

وتواجد اللواء عصام نوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة في مقر وزارة الشباب والرياضة، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية بتونس.

وعلمت “فيتو”، أن رئيس اتحاد المصارعة تلقى لوم شديد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة في واقعة هروب اللاعب، وأن المبررات التي عددها رئيس الاتحاد لم تشفع له.

واتهم مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رئيس اتحاد المصارعة بالتسبب في هروب اللاعب من معسكر المنتخب في تونس، وأن التساهل في الإجراءات الإدارية وأهمها سحب جوازات السفر من اللاعبين كان سببا رئيسيا في حدوث الواقعة.