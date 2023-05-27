مواعيد مباريات الدورى الألماني في جولة الحسم

الدوري الألماني، يسدل الستار اليوم السبت، على مباريات الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2022-2023 بإقامة جولة الحسم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

مواعيد مباريات الدورى الألماني

بوروسيا دورتموند ضد ماينز – الساعة 4:30 عصرا



لايبزيج ضد شالكه – الساعة 4:30 عصرا



يونيون برلين ضد فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا



كولن ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا



آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا



فولفسبورج ضد هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا



بوخوم ضد باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا



شتوتجارت ضد هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

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موقف بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

ويتصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة والذي سيلعب في نفس التوقيت مع مضيفه كولن وليس أمامه سوى الفوز مع تعثر دورتموند بالتعادل أو الخسارة.

فخسارة دورتموند أو تعادله مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا).

وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني



وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.

جولة الحسم في الدوري الألماني

وبالإضافة إلى الصراع على لقب الدوري الألماني تشهد البوندسليجا منافسة على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين يونيون برلين وفرايبورج حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط مع فارق أهداف يصب في مصلحة يونيون.

ويستقبل يونيون فيردير بريمن بينما يحل فرايبورج ضيفا على آينتراخت فرانكفورت يمتلك فرصة ضعيفة للتأهل لدوري المؤتمر.