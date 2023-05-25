موسم دراماتيكي يقرب دورتموند من الفوز بالدوري الألماني بعد غياب 11 عاما.. محمد زيدان وكلوب أبطال آخر تتويج

يستعد فريق بوروسيا دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني (البوندسليجا) حال فوزه على ضيفه ماينز، في مباراة الفريقين التي تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك، يوم السبت المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

وسيطر بايرن ميونخ لمدة عقدا كاملا (10 سنوات) على لقب الدوري الألماني.

موقف بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

ويتصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة والذي سيلعب في نفس التوقيت مع مضيفه كولن وليس أمامه سوى الفوز مع تعثر دورتموند بالتعادل أو الخسارة.

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فخسارة دورتموند أو تعادله مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا).

وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

بوروسيا دورتموند، فيتو

محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني

وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.

محمد زيدان وكلوب، فيتو

موسم متقلب قد ينتهي بتتويج دراماتيكي لبوروسيا دورتموند

وخاض دورتموند موسما دراماتيكيا، حيث ابتعد عن المنافسة في منتصف الموسم، وكان فريقي يونيون برلين ولايبزيج في تناوب حول مركز الوصيف خلف بايرن ميونخ المتصدر، لكن دورتموند عاد من بعيد في الدور الثاني من البوندسليجا، واستطاع تصدر المسابقة ويفصله 3 نقاط فقط عن التتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

أكد سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند وقائد الفريق المتوج بلقب الدوري الألماني في عام 2012: يجب أن نفوز مرة واحدة أخرى وحسب، ولدي شعور جيد في الأساس لكن أعرف أننا يجب أن نلعب بأداء متقن لمرة أخرى ثم سنستحق اللقب.

وأضاف كيل: حين يركب اللاعبون حافلة متجهة نحو الاستاد للاحتفال وسط تحية الجماهير هذا سيحفزهم.

وسيعني الفوز على ماينز إنجازًا هائلًا لمدرب بوروسيا دورتموند، إيدن تيرزيتش، الذي قضى موسمًا متقلبًا وبدا فريقه خارج سباق اللقب تقريبًا في منتصف الموسم.

وسيشكل اللقب أكبر نجاح للقائد ماركو رويس الذي ابتلي بالإصابات خلال فترات طويلة بمسيرته، ورغم أن اللاعب البالغ عمره 33 عامًا من أكثر أفراد جيله موهبة، فإنه أخفق في الفوز بلقب الدوري الألماني حتى الآن، وقد يتحقق حلمه، يوم السبت المقبل.

وأكد المدرب الألماني إيدن تيرزيتش، المدير الفني لفريق دورتموند: إنه أسبوع شديد الخصوصية بالنسبة لنا، لكن على الرغم من أهمية اللقاء، فمفتاح الفوز هو عدم القيام بأي شيء بطريقة مختلفة، بحيث نقوم بما فعلناه بشكل جيد مؤخرا، علينا تكراره فقط.

إدين تيرزيتش، فيتو



وبسؤاله عن وضع جود بيلينجهام وباقي المصابين، أجاب تيرزيتش: اللاعب الوحيد المؤكد غيابه هو جيمي بينوي جيتينز، لكن مازالت هناك بعض الشكوك حول بيلينجهام.



وأضاف مدرب دورتموند: بيلينجهام قادرا على تكثيف برنامجه التدريبي، وظهر بحالة جيدة، لكننا بحاجة للنظر إلى مران اليوم وغدا، لأننا نريد تواجده معنا في القائمة، ومازال لدينا وقت لنقرر ما إذا كان ذلك كافيا لمشاركته أساسيا.

وتطرق تيرزيتش أيضا للحديث عن تطور فريقه في الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، سواء على الجانب الدفاعي والهجومي، ليخص بالذكر الثلاثي سيباستيان هالير وكريم أديمي ودونيل مالين، قائلا: أظن أنهم سجلوا 24 هدفا في النصف الثاني من الموسم.



كما أثنى على العمل الذي يقوم به نظيره بو سفينسون في ماينز، قائلا:منذ توليه المهمة، جعلهم أحد أعلى الفرق من الناحية البدنية في البوندسليجا، والفريق أصبح يقاتل بشراسة.



ودلل تيرزيتش على تطور منظومة ماينز بالإشارة لقدرة منافسه المقبل على إسقاط باير ليفركوزن ولايبزيج في الدور الثاني، رغم صعوبة مواجهتهما في ملاعبهما.

عودة سيباستيان هالير محارب السرطان

وخلال الموسم الحالي، وتحديد يوم 10 يناير الماضي، عاد المهاجم الإيفواري الدولي سيباستيان هالير، مهاجم دورتموند لتدريبات الفريق بعد غياب فترة كبيرة بسبب معاناته وعلاجه من مرض السرطان.

وشكلت عودة اللاعب إضافة قوية لهجوم دورتموند، واستطاع تسجيل العديد من الأهداف التي جعلت أسود الفيستيفال للعودة مجددا للمنافسة بشراسة على لقب الدوري الألماني.

سيباستيان هالير، فيتو

ودعا سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند، زملاءه في الفريق لعدم إهدار الفرصة الذهبية للتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ عام 2012.

وقال هالير في تصريحات لشبكة "سكاي": "من المهم احترام منافسنا في المباراة الأخيرة، كما كان الحال مع سابقيه".

وأكمل: "التحلي بالتواضع يظل مفتاح الفوز، لأننا لم نفز بشيء بعد.. علينا إكمال مهتمنا، ولدينا كافة المقومات لتحقيق ذلك".

وأتم مهاجم كوت ديفوار: "نريد أن نجعل هذا الموسم لا ينسى، لكن يتحتم علينا إكمال القطعة الأخيرة.. لا ينبغي علينا تفويت هذه الفرصة".

سيباستيان هالير أثناء المرض، فيتو

كولن يستفيد ماليا من تتويج دورتموند

كشف تقرير صحفي، أن فريق كولن يمكنه الاستفادة ماديا من التتويج المحتمل لبوروسيا دورتموند بلقب الدوري الألماني.

وسيحصل كولن على مبلغ مالي، حال تتويج دورتموند، بسبب وجود بند في عقد مهاجمه السابق أنطوني موديست، وفقا لبوابة إكسبريس الإخبارية.

وانتقل موديست من كولن إلى دورتموند في أغسطس الماضي، ووفقا للتقرير، فإن بندًا في عقده يمنح كولن مبلغا مكونا من 6 أرقام إذا فاز دورتموند باللقب.

ويمكن أن يلعب كولن دورا مهما في السباق على اللقب، حيث يستضيف بايرن ميونخ صاحب الوصافة، يوم السبت المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

ويتطلع بايرن ميونخ للفوز على كولن، أملا في تعثر دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة أمام ضيفه ماينز في مباراتهما بنفس المرحلة، التي تقام في ذات التوقيت.

أنطوني موديست، فيتو

وانضم موديست لصفوف دورتموند، ليقود هجوم الفريق في ظل غياب سيباستيان هالير، الذي كان يخضع في ذلك الوقت للعلاج من السرطان عقب انتقاله مباشرة للفريق.

وأحرز موديست هدفين في 18 مباراة لعبها مع دورتموند هذا الموسم، قبل يغيب عن حسابات المدرب إيدين تيرزيتش، عقب تعافي المهاجم سيباستيان هالير.

الصراع على المراكز الأوروبية والهبوط

وستقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من البوندسليجا، بعد غد السبت، في نفس الموعد 4.30 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية، وبالإضافة إلى الصراع على اللقب، هناك منافسة على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريقي يونيون برلين وفرايبورج، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط مع فارق أهداف يصب لصالح يونيون.

ويستقبل يونيون برلين نظيره فيردر بريمن، بينما يحل فرايبورج ضيفا على آينتراخت فرانكفورت، الذي لديه فرصة ضعيفة في التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

يونيون برلين، فيتو

وفي صراع الهبوط، قد يضمن شتوتجارت البقاء إذا انتصر على هوفنهايم، بينما يحتاج أوجسبورج للتعادل أمام مونشنجلادباخ.

وهبط هيرتا برلين المتذيل بالفعل، بينما لا يعتمد مصير شالكه وبوخوم على أنفسهما، وسيكون عليهما الفوز وانتظار مساعدة خارجية من أجل البقاء في البوندسليجا.