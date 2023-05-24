الدوري الألماني، دورتموند يجدد عقد مدافعه هوميلز

الدوري الألماني، أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسميًا، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مدافعه ماتس هوميلز.

دورتموند يجدد عقد هوميلز

وكان من المفترض أن ينتهي عقد هوميلز مع دورتموند، في الصيف الحالي، قبل أن يمدد عقده حتى صيف 2024.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل بوروسيا دورتموند والمدافع ماتس هوميلز إلى اتفاق صباح الأربعاء لتمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو، لمدة عام".

من جانبه، قال بواكيم واتزكي، الرئيس التنفيذي لدورتموند: "أنا سعيد لأن هوميلز سيبقى في بوروسيا دورتموند لمدة عام آخر، إنه يتعاطف كثيرًا مع نادينا، بوروسيا وماتس ينتميان ببساطة لبعضهما البعض".

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بينما علق هوميلز، قائلا: "يعلم الجميع مدى استمتاعي باللعب في سيجنال إيدونا بارك مع مشجعينا الرائعين".

وأضاف: "لم أتخذ القرار باستخفاف، لقد كانت عملية موازنة طويلة، الآن في نهاية الموسم، أستطيع القول إنني أتطلع حقا إلى عام آخر".

وأتم: "من الآن فصاعدًا سيكون التركيز على مباراة السبت ضد ماينز، ما يزال أمامنا 90 دقيقة مكثفة، بعد ذلك نأمل أن نتمكن من الفوز والاحتفال بشيء كبير معا".

ويحتاج دورتموند للفوز في لقاء الجولة الأخيرة على ماينز، من أجل ضمان تحقيق لقب البوندسليجا، لأول مرة منذ 10 أعوام.

مباراة بوروسيا دورتموند وأوجسبورج

فاز نادي بوروسيا دورتموند على نظيره أوجسبورج بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني.

سجل ثلاثية بوروسيا دورتموند كلا من:" سيباستيان هالر هدفين في الدقيقة 58 و84، وجوليان براندت في الدقيقة 90.



ترتيب بوروسيا دورتموند وأوجسبورج

بعد المباراة ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 70 في المركز الأول وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، بينما أوجسبورج في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

بايرن ميونخ ولايبزيج

وسقط بايرن ميونخ في ملعبه "أليانز أرينا" بنتيجة (1-3) على يد لايبزيج، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني.

سقوط بايرن

البايرن تقدم في النتيجة بعد مرور 25 دقيقة على بداية المباراة عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يعود لايبزيج بثلاثية عبر كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي "ركلتي جزاء"، في الدقيقتين 64، 76 و85.

انتصار لايبزيج منحه فرصة الوصول للنقطة 63، معززًا موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بايرن عند 68 نقطة في الصدارة.

عمر مرموش

وكان نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قد أعلن بشكل رسمي، الإثنين الماضي، التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش في صفقة انتقال حر حتى عام 2027.

ونشر فريق فرانكفورت بيان رسمي عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: آينتراخت يتعاقد مع عمر مرموش، اللاعب المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا ينتقل من نادي فولفسبورج إلى الماين مجانًا لموسم 2023/24 ولديه عقد حتى عام 2027.



وأضاف البيان: "يواصل آينتراخت فرانكفورت التخطيط لتشكيلة الفريق للموسم المقبل مع عمر مرموش، يتم سحب لاعب مرن هجوميًّا إلى فرانكفورت، الذي تم منحه عقدًا حتى 30 يونيو 2027. الدولي المصري (17 لاعبًا دوليًا كاملًا، أربعة أهداف).



عمر مرموش أول صفقة

بات أكثر من لاعب مصري محترف في أوروبا، قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه والانضمام إلى فريق آخر، سواء في أوروبا أو في منطقة الخليج، وتحديدًا الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

النجم الدولي المصري عمر مرموش،وقع عقود انتقاله رسميًّا إلى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وذلك في عقد يمتد حتى عام 2027.

وتقرر أن يرتدي عمر مرموش القميص رقم 7 مع فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت.

ويأتي انتقال عمر مرموش إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت في صفقة انضمام حر، بعد نهاية عقد النجم الدولي المصري مع فريقه فولفسبورج.

وكان الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الذئاب فولفسبورج، قد أعرب عن أمله في استمرار الدولي المصري عمر مرموش، لكن الأخير فضل خوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، أن عمر مرموش سيتقاضى من فرانكفورت 5 أضعاف ما يتقاضاه مع فولفسبورج.

وانضم مرموش إلى صفوف فولفسبورج قادمًا من وادي دجلة في صيف عام 2017.

وشارك عمر مرموش لأول مرة مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في عام 2021.