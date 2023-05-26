أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

خاص.. رابطة الأندية ترد على خطاب الزمالك بشأن شكوى الأهلي والجبلاية وكهربا

تلقى نادي الزمالك، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة ترد فيه على شكوى القلعة البيضاء ضد اتحاد الكرة النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الأهلي.

غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب صفوف النقل من الابتدائي للثانوي العام، بدءًا من غد السبت.

خذلناكم وأنا محطم، رسالة مؤثرة من محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد ضياع التأهل بأبطال أوروبا

وجه اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه عقب خسارة تذكرة التأهل الأخيرة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي 4-1.

تركي الشيخ يقطع حفل أحمد سعد ويوجه له طلبا على الهواء والمطرب يرد (فيديو)

قطع مخرج حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات تقويم جدة، لطلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عمل مداخلة هاتفية للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب غنائه إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث للذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

قبل زفاف ولي العهد.. الأردن يحدد شروط رفع "علم الحسين"

نشرت الجريدة الرسمية الأردنية، الخميس، التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي بشأن زفاف ولي العهد التي تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 يونيو المقبل.

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الأطباء تعقد جمعية عمومية اليوم لمناقشة تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية

دعت نقابة أطباء مصر جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية الانعقاد الثاني اليوم الجمعة.

الدولار يتجه إلى ذروة مكاسبه وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

أسعار الدولار، ظل الدولار قريبًا من أعلى مستوى في شهرين مقابل العملات الرئيسية اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعًا.

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

الأهلي، أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي استقر على فتح الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

أثار الفنان أحمد إبراهيم قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التطور الخطير في حالته الصحية، إثر تعرضه لجلطة في المخ.

محمد صلاح يغيب للمرة الأولى عن دوري أبطال أوروبا

تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لأول مرة عن أجواء المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2017 قادمًا من روما.

روسيا تهدد بإنهاء اتفاق الحبوب والأسمدة

هددت روسيا، يوم الخميس، بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من ثلاث مواني أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو المقبل.

محمد فؤاد: محمد بن سلمان ملهم وهيغير وجه الحياة ومحتاجين للأيادي الشريفة بالسعودية

وجه الفنان محمد فؤاد، خلال حفله بمدينة جدة، ضمن حفلات تقويم، رسالة لقادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أردوغان: دول خليجية ضخت مؤخرا أموالا لتخفيف العبء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن دولًا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلًا إلى تركيا، مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق.

سعر كيلو اللحم القائم للعجول والخراف بالأسواق، ومربي ماشية يتوقع ارتفاعها قبل عيد الأضحى

ارتفعت أسعار القائم من اللحوم بشكل كبير، قبل بدء موسم عيد الأضحى، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت سلبًا في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأصبحت أسعار اللحوم الطازجة والقائم متغيرة أسبوعيًّا.

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

أعلنت شركة "نيورالينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنها حصلت رسميًّا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاختبار غرسات الدماغ على البشر.

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

توصلت دراسة جديدة، نشرها موقع "سي إن إن"، الخميس، إلى أن مدينة نيويورك تغرق بسبب وزن مبانيها الكلي.