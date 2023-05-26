أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث للذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1553 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب لحظة بلحظة، تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق أمس الخميس فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

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أسعار الذهب اليوم

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1958.60 دولار.

مؤشر الدولار

وظل مؤشر الدولار قريبًا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، مما أدى لكبح أسعار الذهب.

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، حسبما قال يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.

سقف الدين الأمريكي

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش سعيا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.02 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.64 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولار.

الاستثمار في صندوق الذهب مصر

وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن طرح أول صندوق للذهب فى مصر خطوة هامة وقوية تستهدف حماية المواطن المصرى، وتوفير فرص للاستثمار وطرق جديدة للمواطن المصرى تساعده على استثمار أمواله بشكل آمن، بالإضافة إلى الادخار وزيادة معدلات استثماره حيث إن هذا النوع من الاستثمار يتميز بأنه استثمار طويل المدى.

وأضافت أن صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وعلى رأسها الذهبى هى صناديق للتحوط، وحماية أموال المستثمرين، وحفظ قيمة تلك الأموال، وبالتالي الصندوق فرصة جديدة للمواطن المصرى وبخاصة صغار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك الأزمات العالمية والمحلية التى تضغط على قيمة العملة وتؤدى إلى إضعافها فى تلبية الاحتياجات الحياتية.

الاستثمار العقارى وأسواق الأسهم

وأشارت إلى أنه إذا ما قارنا بين الاستثمار فى الصندوق الجديد بالنسبة للمواطن البسيط والاستثمار العقارى وأسواق الأسهم ومخاطرها العالية وغيره فإن الصندوق هو الأكثر مناسبة لظروف المواطنين البسطاء، وأصحاب الأموال البسيطة خاصة أن الحد الأدنى وسعر الوثيقة 10 جنيهات.