على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

الأهلي، أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي استقر على فتح الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "يدرس النادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام كهربا في نهاية الموسم الجاري بعد وصول أكثر من عرض من الدوري السعودي والإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل بالاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء ووكيل الذي عرض الأمر على الأهلي أكثر من مرة".

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وتابع: "يسعى النادي الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا قبل رحيله إلى الخليج بالإضافة إلى قرار إيقافه محليًّا حتى لا يواجه اللاعب أي عقبات في المستقبل حال احترافه في الدوري السعودي أو الإماراتي في الموسم المقبل".

الأهلي يعرض على معلول تقاضي راتبه بالجنيه المصري

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاه قوي داخل النادي الأهلي لمنح التونسي علي معلول راتبه السنوي مع الفريق الأحمر بالجنيه المصري وليس الدولار.

وواصل: "عرض مسؤولو النادي الأهلي على التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر تقاضي راتبه السنوي مع القلعة الحمراء بالجنيه المصري في الفترة المتبقية من عقده مع القلعة الحمراء وليس الدولار".



وأتم: "طلب النادي الأهلي من علي معلول الموافقة على الحصول على راتبه بالجنيه المصري بدلًا من الدولار بسبب الأزمة الحالية في توفيره وأنه من الأفضل أن يتم استغلال الدولار في حسم الصفقات الأجنبية في الموسم المقبل".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلي.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.