الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

الفنان أحمد إبراهيم،
الفنان أحمد إبراهيم، فيتو

أثار الفنان أحمد إبراهيم قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التطور الخطير في حالته الصحية، إثر تعرضه لجلطة في المخ.

 

الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وكشف الفنان شريف إدريس آخر التطورات الصحية للفنان أحمد إبراهيم وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”.

وقال “إدريس”: "ألف مليون سلامة لصديقي وأخويا الفنان أحمد إبراهيم.. للأسف الجلطة اللي جت له في المخ اتسببت إن أحمد هيقعد على كرسي متحرك".

وتابع: “عرفت إن دكتور أشرف زكي سافر له الإمارات النهارده علشان يكون معاه.. سلامتك يا أحمد ربنا يشفيك ويعفو عنك قادر يا كريم”.

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وفي وقت سابق أعلن الفنان محمد علي رزق إصابة زميله الفنان أحمد إبراهيم بجلطة فى المخ.

 

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه بـ (فيس بوك): الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ…رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة.

 

يشار إلى أن الفنان أحمد إبراهيم شارك في العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية فكان من أشهرها فيلمه مع الزعيم عادل إمام عام 1994 (الإرهابي) كما شارك بفيلم (بونو بونو) عام 2000 وكان من ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل (السقوط في بئر سبع) عام 1994 ومسلسل (عايش في الغيبوبة) 2006  ومسلسل سلسال الدم.

 

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