الجمعة 26 مايو 2023
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خارج الحدود

روسيا تهدد بإنهاء اتفاق الحبوب والأسمدة

الحبوب الأوكرانية،
الحبوب الأوكرانية، فيتو

تصدير الحبوب، هددت روسيا، يوم الخميس، بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من ثلاث مواني أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو المقبل.

 

اتفاق الحبوب

وشددت روسيا على أنه إذا لم تُلبِ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من تلك المنتجات فإنها لن تمدد الاتفاق، وهو التهديد التالي لآخر سبقه في مارس، قبل أن توافق الأسبوع الماضي على التمديد 60 يومًا.

وكان الاتفاق قد أُبرِم أولًا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

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الأمونيا الروسية

وبدأ منذ مارس أن موسكو تعطي الأولوية لمطلبين محددين هما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه “إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن ”مبادرة البحر الأسود" ستضطر أيضًا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برًّا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو بسبب الغزو الروسي. 

وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.

 

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تصدير الحبوب موانئ أوكرانية البحر الأسود روسيا الغزو الروسي اتفاق الحبوب

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