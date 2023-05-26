سعر كيلو اللحم القائم للعجول والخراف بالأسواق، ومربي ماشية يتوقع ارتفاعها قبل عيد الأضحى

ارتفعت أسعار القائم من اللحوم بشكل كبير، قبل بدء موسم عيد الأضحى، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت سلبًا في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأصبحت أسعار اللحوم الطازجة والقائم متغيرة أسبوعيًّا.

ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة في محلات المناطق الشعبية إلى 350 جنيهًا، وارتفعت لتتخطى الـ 400 جنيه في المناطق الراقية، بخلاف أسعار الجملي الذي ارتفع بسبب الأحداث في السودان، التي أثرت سلبًا في الواردات المصرية من السودان التي على رأسها الجمال.

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موسم عيد الأضحى مختلف عن السنوات الماضية

وقال أيمن سعيد، مربي ماشية وخراف، إن موسم عيد الأضحى هذا العام، مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، قائلًا: «إنه موسم ليس له رأس من ضهر وكل يوم سعر مختلف وزيادة جديدة»، فالأسعار غير مستقرة على مستوى الجمهورية.

أسعار القائم من العجول البقري في الأسواق

وأشار «سعيد» إلى أن أسعار القائم من لحوم عجول البقري تبدأ من 135 إلى 145 جنيهًا، وأعلى سعر حاليًّا في الأسواق يصل إلى 150 جنيهًا، للأوزان المتوسطة من 300 كيلو حتى 450 كيلو.

أسعار القائم من الخرفان والجديان في الأسواق

أما أسعار الخراف، فأوضح «سعيد» أن كيلو القائم من الخرفان البلدي يبدأ من 150 إلى 160 جنيهًا، والخرفان البرقي تبدأ من سعر 175 جنيهًا، والجديان من سعر 165 لـ 170 جنيهًا.

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم حتى موسم عيد الأضحى

وأضاف «سعيد» أن هذه الأسعار ليست ثابتة، بل سترتفع خلال الأيام المقبلة حتى قبيل عيد الأضحى، بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، فإن المعروض من الماشية من عجول وخراف قليل جدًّا، ولا يلائم حجم الطلب المتزايد في هذا الموسم.

وزارة الزراعة تؤكد استيراد 180 ألف رأس ماشية لموسم عيد الأضحى

يشار إلى أن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أعلن خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم ورؤوس الماشية مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة أن إنتاج مصر يغطي 60% من حاجة السوق من اللحوم، بعد أن كانت 45% خلال السنوات الماضية، وأن 40% من حاجة السوق من اللحوم يتم استيرادها من الخارج.

استيراد الماشية والخراف من عدة دول بالتزامن مع الاستعداد لموسم عيد الأضحى

وأكد الصياد أن أسعار اللحوم المستوردة تختلف من دولة منشأ لأخرى، وأن اللحوم البلدي الأغلى سعرًا في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة قامت باستيراد 180 ألف رأس ماشية من أجل توفير اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، وأنه تم استيراد الماشية من أجل موسم عيد الأضحى من دول عدة في شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وأنه تم استيراد 45 ألف عجل من بعض الدول الأفريقية، فضلًا عن استيراد 20 ألف خروف من دولة تنزانيا.

وعن أسعار اللحوم في المنافذ، أشار إلى أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة تباع بسعر 225 جنيهًا، وهي لحوم من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، وأن سعر كيلو اللحمة القائم بنحو 140 جنيهًا.