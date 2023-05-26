إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

إيلون ماسك، أعلنت شركة "نيورالينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنها حصلت رسميًّا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاختبار غرسات الدماغ على البشر.

ويتمثل المشروع الذي يطلق عليه "التوصيل العصبي" في زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري وتوصيلها بواجهة حاسوبية.

وبناء على الموافقة الرسمية، ستقوم "نيورالينك" بإجراء أول دراسة سريرية على البشر لاختبار زرعة الدماغ الذي يتصل بواجهة الكمبيوتر.

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ونشرت الشركة تغريدة بهذا الشأن جاء فيها: "نحن متحمسون لإبلاغكم بأننا تلقينا موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإطلاق أول تجربة سريرية".

وأضافت: "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يومًا ما بمساعدة العديد من الأشخاص".



إيلون ماسك والانتخابات الأمريكية

وقال مالك تويتر وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، إنه يود أن يرى شخصًا عاديًا إلى حد ما في المكتب البيضاوي بعد انتخابات 2024، لكنه لم يلتزم بتحديد من يجب أن يكون.



ماسك يهاجم رواد البيت الأبيض

وأثناء ظهوره في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال، سُئل ماسك عن إعلان من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عن حدث تستضيفه مساحة "Twitter Spaces"، المقرر عقده مساء الأربعاء، والذي سينضم خلاله الحاكم إلى ماسك للإعلان عن ترشحه عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.

وقال ماسك إنه لم يكن يخطط لتأييد أي مرشح معين ولكنه مهتم باستخدام تويتر كنوع من (ساحة المدينة) وهو حدث انتخابي يواجه فيه المرشح أسئلة من الناخبين، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأشار رجل الأعمال والملياردير إلى أنه سيكون من المفضل أن يكون هناك "شخص عادي إلى حد ما" في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأرسل ماسك الجمعة الماضية تغريدة يبدو أنها تظهر الدعم للسيناتور تيم سكوت الذي أعلن يوم الاثنين عن ترشيحه للبيت الأبيض.



المرشح الأكثر ترجيحًا عن الحزب الجمهوري

وسيكون سكوت وديسانتس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي من بين المرشحين الرئيسيين الذين سيواجهون الرئيس السابق ترمب، المرشح الأكثر ترجيحًا عن الحزب الجمهوري، والذي أعاد ماسك تنشيط حسابه على تويتر بمجرد شراء الشركة.



وتم طرد ترمب من المنصة من قبل قيادتها السابقة بسبب الانتهاكات المتكررة لإرشادات المحتوى الضار.

وخضع ماسك للتدقيق بسبب مشاركاته الخاصة على تويتر وإعادة توجيهه لخطة أعمال الشركة وسياسات الإشراف على المحتوى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عيّن ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للإعلانات في NBCUniversal، كرئيسة تنفيذية تالية لشركة تويتر.