الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

الأطباء تعقد جمعية عمومية اليوم لمناقشة تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو

دعت نقابة أطباء مصر جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية الانعقاد الثاني اليوم الجمعة.

 

النقابة العامة للأطباء

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومي مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.
 

ودعا مجلس النقابة جموع الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو " بدار الحكمة. 
١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
٢- الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
 

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وتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا وتبدأ فعاليات الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية ظهر الجمعة 26 مايو 2023 فور اكتمال النصاب بالقاعة الكبرى بدار الحكمة.
 

جدير بالذكر ان اليوم الجمعة الانعقاد الثاني للجمعية والذي كان مقررًا لها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية (الف طبيب ) وأعلن أمين عام الأطباء د. محمد فريد حمدي  تأجيل انعقاد الجمعية إلى 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب.

 

الجمعية العمومية 

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، مطالبًا جموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في اتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.

 

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النفايات الطبية الخطرة المحاسبة الضريبية الفاتورة الالكترونية قانون المسؤولية الطبية

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