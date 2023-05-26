أردوغان: دول خليجية ضخت مؤخرا أموالا لتخفيف العبء عن اقتصاد تركيا

آخر أخبار الانتخابات التركية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن دولًا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلًا إلى تركيا، مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق.

وتابع أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد.

وقال أردوغان لمحطة (سي. إن. إن ترك) “اقتصادنا ونظامنا المصرفي والمالي قوي جدًّا. وفي الوقت ذاته، ضخَّت بعض دول الخليج وغيرها أموالًا في نظامنا. حدث ذلك في الآونة الأخيرة مما خفَّف العبء عن كاهل البنك المركزي والسوق، حتى ولو لفترة قصيرة”.

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وأضاف في المقابلة “بعد انتخابات الأحد، سترون كيف سيأتي هؤلاء القادة إلى هنا وكيف سأزورهم للتعبير عن امتناني”.

إعادة الانتخابات التركية

يتوجه الأتراك يوم الأحد القادم، فى جولة الإعادة على منصب الرئيس الذي يتنافس عليه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه من الجولة الأولى كمال كليجدار أوغلو.

نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات التركية لاختيار البرلمان والرئيس الجديد للبلاد، انتهت بحسم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) غالبية المقاعد البرلمانية، بينما فشل المتنافسون على منصب الرئيس فى حسم المنصب، ووصل إلى جولة الإعادة المرتقبة الأحد المقبل الموافق 28 مايو الجاري، أردوغان بنسبة 49,5 بالمئة من الأصوات، ومنافسه الأبرز أوغلو بنسبة 44,9 بالمئة من إجمالي الأصوات.



جولة الإعادة في الانتخابات التركية

الجولة الأولى من الانتخابات التركية نسفت جميع النظريات والتوقعات المتعلقة بحالة الديمقراطية هناك، وبالرغم من وصف الرئيس بـ"المستبد" والمعارضة بـ"المنبطحة"، عكست الصناديق واقعًا أثبت الفهم الخاطئ لديمقراطية الأتراك، وأعطت تلك الجولة دروسًا مهمة للجميع في منطقة تعاني من التراجع الحاد في مؤشر الحريات والديمقراطيات.

موقف الأكراد من الانتخابات التركية

أعلنت الأحزاب الداعمة للأكراد في تركيا الخميس، مناصرة مرشح الرئاسة المعارض كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الأحد المقبل دون ذكر اسمه، وذلك بعد يوم من إبداء غضبها من اتفاقه مع حزب يميني متطرف.

وأنهى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الجولة الأولى من التصويت متقدمًا بفارق مريح في 14 مايو رغم تأييد حزب الشعوب الديمقراطي التركي الداعم للأكراد لكليجدار أوغلو.

وكان أردوغان قريبًا جدًّا من الحصول على نسبة 50 بالمئة اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

وقال مسؤولون من حزب الشعوب الديمقراطي وحلفاؤهم من حزب اليسار الأخضر، إنهم يسعون إلى التغيير في جولة الإعادة، وإن موقفهم بقي كما هو لكنهم لم يذكروا كليجدار أوغلو بالاسم.

وذكرت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إنهم سيصوتون يوم الأحد لإنهاء «نظام الرجل الواحد» لأردوغان.

وأضافت «النظام الغريب الذي أسسه أردوغان وشركاؤه سبب المشاكل المجتمعية التي نعاني منها، ما سيتم التصويت عليه في 28 مايو هو مدى إمكانية استمرار هذا النظام الغريب من عدمه».

كما انتقدت بولدان خطاب الحملة الذي يتم فيه استخدام المهاجرين لأغراض سياسية، وممارسات الأمناء المعينين من قبل الدولة.

وقالت بولدان «لا يمكن حل مشكلة اللاجئين والمهاجرين إلا بالنضال من أجل السلام ضد سياسات الحرب».

ودعا مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الأشخاص الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى للتوجه إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للإطاحة بأردوغان، الساعي لتمديد فترة حكمه التي استمرت لعقدين.

وأمس الأربعاء، أعلن كليجدار أوغلو وحزب النصر المناهض للهجرة عن اتفاق يدعم فيه حزب النصر زعيم المعارضة في جولة الإعادة.

وحصل حزب النصر على 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر.

وأثار الاتفاق غضب حزب الشعوب الديمقراطي بسبب مادة تقول إنه «يؤيد استبدال رؤساء البلديات بأوصياء تعينهم الدولة إذا حكمت المحكمة بأن لديهم صلات بالإرهاب».

وتم استبدال معظم رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين في 2019 بمثل هؤلاء المسؤولين.