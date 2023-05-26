محمد صلاح يغيب للمرة الأولى عن دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ليفربول

دوري أبطال أوروبا، تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لأول مرة عن أجواء المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2017 قادمًا من روما.

ليفربول فشل في التأهل لدوري الأبطال بعد فوز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي 4-1 مساء الخميس في مباراة مؤجلة، لينتزع الشياطين الحمر آخر البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال.

وتأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الممتاز، أندية مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

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وكان محمد صلاح، نجم ليفربول، علق على فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا برسالة حزينة.



وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "لقد دُمرت تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق".

وواصل: "كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفشلنا.. نحن ليفربول والتأهل للتشامبيونزليج هو الحد الأدنى".

وشدد: "أنا آسف، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو صورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا وجماهيرنا".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في 304 مباريات بكل المسابقات حتى الآن، سجل خلالها 186 هدفًا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

ويعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 137 هدفًا، حيث تفوق على روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفًا خلال الموسم الحالي.

ويعتبر النجم المصري كذلك هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 42 هدفا، كما أنه أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة الأوروبية بواقع 44 هدفًا، متساويًا مع الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي.

فضلًا عن ذلك، فإن صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بكل المسابقات، حيث سجل 186 هدفًا متساويًا مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول بكل البطولات الممكنة بواقع 7 ألقاب، حيث حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية.

وعلي صعيد آخر كشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، عن رقم مميز جديد للنجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، في مختلف المسابقات التي شارك فيها اللاعب خلال هذا الموسم 2022 - 2023.

وأوضحت “أوبتا” أن محمد صلاح يساهم في هدف كل 93 دقيقة، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وهو رقم يعد ثاني أفضل معدل مساهمة بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول

ينتظر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا تاريخيًّا مميزًا مع الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، بعد رحيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن ليفربول قبل أيام قليلة رحيل 4 لاعبين عن "الريدز" بنهاية الموسم، يأتي على رأسهم فيرمينو، بجانب الثنائي الإنجليزي جيمس ميلنر وأليكس أوكسيلد تشامبرلين، والغيني نابي كيتا.

وينتظر محمد صلاح أن يصبح أفضل لاعب في مسيرة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي تولى مهمة قيادة الريدز في أكتوبر 2015، حيث سيكون رحيل فيرمينو بمنزلة فرصة قوية للفرعون لتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة كلوب.

ووفقًا لما أورده موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن فيرمينو يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بواقع 24 ألفًا و770 دقيقة.

وأوضح الموقع البريطاني الشهير أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني بالمشاركة في 24 ألفًا و536 دقيقة، وهو ما يعني أن رحيل فيرمينو سيمنح النجم المصري فرصة الانفراد بالمركز الأول.