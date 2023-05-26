الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

محمد فؤاد: محمد بن سلمان ملهم وهيغير وجه الحياة ومحتاجين للأيادي الشريفة بالسعودية

محمد فؤاد ومحمد بن
محمد فؤاد ومحمد بن سلمان، فيتو

وجه الفنان محمد فؤاد، خلال حفله بمدينة جدة، ضمن حفلات تقويم، رسالة لقادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

محمد فؤاد يصف محمد بن سلمان بالشاب الملهم

وقال محمد فؤاد: "أشكر الشعب السعودي وقيادة السعودية جلالة الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشاب الملهم اللي هيغير وجه الحياة لينا كلنا هو والمخلصين".

 

قوة محمد بن سلمان

وتابع: "الأمير محمد بن سلمان صورة لينا تقول لنا هكذا يكون الشباب اللي بجد اللي بيحب بلده بجد ربنا يوفقه ويخليه ويوفقه إنه يعمل اللي نفسه فيه وكلنا في ضهره لإننا لمسنا إنه نفسه يجيب الكون كله في السعودية".

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عظمة السعودية بقياداتها

وأضاف: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ لأن اللي بيعمله ما يفهموش إلا الوطنيين، الناس مش بتفكر للسعودية بس ولكن للوطن العربي كله، الوطن العربي محتاج لكل الأيادي الشريفة زي الأمير محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ، أبارك للسعوديين إنكم عندكم قيادة بالجمال دا والله من قلبي".

عمرو سعد وشقيقه أحمد يشعلان حفل جدة بدويتو مهرجانات (فيديو)

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في نفس الحفل، شارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

 

غناء عمرو سعد وأحمد سعد

وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.
 

حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

 

أغنية جت الملوك

حفلات تقويم جدة، وافتتح أحمد سعد حفله بأغنية "جت الملوك"، التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور المشارك بالحفل.
 

 

جمهور أحمد سعد

واستعان أحمد سعد، بالجمهور المشارك في حفله، لغناء مقاطع من الأغنية.

 

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