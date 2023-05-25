أخبار العقارات اليوم، تفاصيل فتح الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر.. وتنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالقاهرة الجديدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

مدينة الشروق، أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر المتنزهات المفتوحة بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة، وتدعيمها بالأشجار والشجيرات والنجيل الطبيعى، فى ضوء مشروع استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة.

شقق الإسكان الاجتماعي، طرح الكثير من المواطنين الحاجزين لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل تساؤلات حول إمكانية السداد الكاش والمعجل لقيمة الشقة، والقيام بمخالصة لقرض التمويل العقاري وشراء الشقة، وهل يستفيد بأى خفض لتكلفة الفائدة والتمويل؟

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مدينة القاهرة الجديدة، أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة.

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية فى عدد من المدن الجديدة.

شاركت شركة تطوير مصر في عدة فعاليات بالمملكة، أولها ملتقى "أدير العالمية" تحت عنوان "استراتيجيات الاستثمار الناجح في السعودية ومصر والمملكة المتحدة"، المقام بالعاصمة السعودية "الرياض" بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية وما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار.

تسعد أورا ديفلوبرز إيجيبت بالإعلان عن حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس مع النجم المصري ويجز، في 23 يونيو 2023. الحدث المنتظر بشدة الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي عددٍ من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال خدمات وصناعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بهدف التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي من خلال توطين صناعة مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتسويقها.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع.

التقى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مع الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط - النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهدف بحث سبل دعم الصناعة والمستثمرين بالمدينة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمستثمرين.

مدينة الشروق، أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية لأحدث محور طرق بالقطاع الشرقي للمدين.

القاهرة الجديدة، تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة محطات المياه المعالجة للمدينة بطريق العين السخنة (أورسكوليا- حسن علام - سامكريت) وذلك للوقوف على تشغيل المحطات وجودة معالجة المياه.

القاهرة الجديدة، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم قريبًا تشغيل عدد من خطوط الأتوبيسات الجديدة داخلية لربط التجمعات ببعض (التجمع الأول- التجمع الخامس -التجمع الثالث – الامتداد الشرقى).