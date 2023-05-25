بدء تنفيذ أعمال رصف محور طرق القطاع الشرقي بمدينة الشروق

مدينة الشروق، أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن بدء تنفيذ الطبقه الأسفلتيه لأحدث محور طرق بالقطاع الشرقي للمدين.

ومن المقرر أن ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقي إلى مناطق العمارات وذلك بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى "عباد الرحمن" وكمبوند شركة الجيزة.

ويهدف محور طرق القطاع الشرقي إلى تيسير الإنتقال بين مناطق وأحياء القطاع بكل يسر وسهولة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أن طول المحور حوالى 1100م وبعرض ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وبه رصيف مشاه وجزيره وسطى وجارٍالعمل حاليًّا فى طبقة الرصف، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من شبكة المرافق وتركيب أعمدة الإنارة

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وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق على طاقم الإشراف والشركه المنفذه بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جوده والإلتزام بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرامج الزمنيه المعتمده.

رئيس جهاز الشروق يُشدد على دفع العمل لضبط ضغوط شبكة المياه بمناطق العمارات

هذا كما سبق عقد المهندس على سعد صباح أمس، رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعًا مع طاقم الإشراف على مشروع "الإتزان الهيدروليكى" الخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بقطاع شرق المدينة، وذلك بحضور الشركه المنفذة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى وخطة العمل والإنجازات التى تمت على أرض الواقع ومنها الحفر فى تربه صخريه ومد خطوط وتركيب محابس إضافية والتى تتم طبقًا لتوصيات دراسة أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق فى ختام الاجتماع على دفع العمل وتكثيفه خلال الفترة الحالية بغرض حل مشكلات الضغوط بمناطق العمارات والإسكان العائلى كمرحلة أولى للمشروع واستكمال باقى مناطق القطاع طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المعتمد.

حملة إزالة مخالفات بناء ورفع الإشغالات بمدينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الرابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.



وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن لجنة الإزالة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالبًا أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.



وقاد المهندس علي سعد، حملة للجنة الإزالة الفورية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بالشروع فى أعمال بناء بغرض تحويل دور السطح إلى سكني حيث تم إزالة الأعمال التى نُفذت خارج النسبة المصرح بها والمتمثلة فى أعمدة خرسانية ومبانٍ من الطوب، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقارى على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة الظواهر العشوائية، بمشاركة شرطة مرافق المدينة موضحًا أن آخر حملة تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة بمناطق الـ 70مترا والـ 63 مترا، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة والمصادرة من الحملة لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة.