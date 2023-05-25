الجمعة 26 مايو 2023
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عقارات

رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر الحدائق المفتوحة

مدينة الشروق، فيتو
مدينة الشروق، فيتو

مدينة الشروق، أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر المتنزهات المفتوحة بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة، وتدعيمها بالأشجار والشجيرات والنجيل الطبيعى، فى ضوء مشروع استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة.

وأكد رئيس الجهاز بأن مساحة المتنزه تبلغ  6000 متر مسطح تقريبًا، مشيرا إلى أنه يتم أيضًا العمل بالتوازى فى زراعة الجزر والحدائق الموجودة أمام العقارات، وأن نسبة إنجاز المشروع ككل تتعدى الــ (80%).

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كما وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرعايه للمزروعات الجديدة والزراعات السابق تنفيذها بالمنطقة خاصةً والمدينة بصفة عامة حفاظًا على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.

بدء تنفيذ أعمال رصف محور طرق القطاع الشرقي بمدينة الشروق

وفي سياق آخر أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية لأحدث محور طرق بالقطاع الشرقي للمدينة.

ومن المقرر أن ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقي إلى مناطق العمارات وذلك بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى "عباد الرحمن" وكمبوند شركة الجيزة.

ويهدف محور طرق القطاع الشرقي إلى تيسير الإنتقال بين مناطق وأحياء القطاع بكل يسر وسهولة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أن طول المحور حوالى 1100م وبعرض ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وبه رصيف مشاه وجزيره وسطى وجارٍالعمل حاليًّا فى طبقة الرصف، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من شبكة المرافق وتركيب أعمدة الإنارة 

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق على طاقم الإشراف والشركه المنفذه بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جوده والإلتزام بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرامج الزمنيه المعتمده.

رئيس جهاز الشروق يُشدد على دفع العمل لضبط ضغوط شبكة المياه بمناطق العمارات

كما سبق  أن عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعًا مع طاقم الإشراف على مشروع "الإتزان الهيدروليكى" الخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بقطاع شرق المدينة، وذلك بحضور الشركه المنفذة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى وخطة العمل والإنجازات التى تمت على أرض الواقع ومنها الحفر فى تربه صخريه ومد خطوط وتركيب محابس إضافية والتى تتم طبقًا لتوصيات دراسة أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق فى ختام الاجتماع على دفع العمل وتكثيفه خلال الفترة الحالية بغرض حل مشكلات الضغوط بمناطق العمارات والإسكان العائلى كمرحلة أولى للمشروع واستكمال باقى مناطق القطاع طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المعتمد.

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