ZED East تستضيف حفلا كبير للنجم ويجز

تسعد أورا ديفلوبرز إيجيبت بالإعلان عن حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس مع النجم المصري ويجز، في 23 يونيو 2023. الحدث المنتظر بشدة الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

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ستتوفر التذاكر على منصة بيع التذاكر الرائدة Ticketsmarche، وسيتم دعم الحفل من قبل منظم حفلات متخصص في تنظيم الحفلات. تعد هذه الحفلة وعدًا بتجربة استثنائية لمحبي ويجز وعشاق الموسيقى.

يوفر ZED East التي تقع في التجمع الخامس وطورته أورا ديفلوبرز إيجيبت، الإعداد المثالي لهذا الحفل المنتظر. المسرح المتطور مصمم لتوفير صوت فريد وتجربة فريدة من نوعها للفنانين والجماهير على حد سواء. مع مرافقها العالمية المستوى والتزامها بالتميز، تستمر ZED East في تأكيد نفسها كوجهة رائدة للترفيه المباشر في مصر.

علق هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لأورا ديفلوبرز إيجيبت، على الحدث قائلًا: "نحن سعداء لجلب موهبة ويجز إلى ZED East في التجمع الخامس مما يتيح لجمهورنا حضور عرض حي مثير. يجسد هذا الحدث التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية ويعزز مكانة ZED East كوجهة رائدة لمحبي الموسيقى. نتطلع إلى ليلة لا تُنسى من الموسيقى والطاقة والذكريات لا تنسى."

تتطلع أورا ديفلوبرز إيجيبت بفارغ الصبر لتوفير فرصة حضور عرض مثير لعشاق الموسيقى من أحد أكثر فناني الراب الموهوبين والمشهورين في مصر والشرق الأوسط. من المتوقع أن تعزز هذه الحفلة مكانة ZED East التجمع الخامس كمركز رائد لتجارب الترفيه المباشرة في المنطقة.

أكدت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نّ مبيعتها تتمّ بالجنيه المصري وليس لدى الشركة أي نيّة لتغيير أسلوب الدفع أو ربط سعر أيّ وحدات سكنية بالدولار الأميركي في ظل الوضع الحالي للدولار الذي نراه كمشكلة قصيرة المدى في طريق مصر نحو نمو اقتصادي أكبر.

وقالت انها شركة مصرية ملتزمة بمعايير السوق المصري، فنحن ملتزمين بتوفير الوحدات السكنية ومجتمعات عمرانية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم اقتصاده.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن اتجاه عدد من الشركات العقارية لتسعير وبيع وخداتها العقارية بالدولار بدلا من الجنيه.

كما أعلنت مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت، عن تعاونها مع شركة QWELL لتطوير مجتمع معيشة شامل لكبار السن ضمن مشروعها الرائد ZED الشيخ زايد.

وحضر التوقيع سامر برسوم بصفته رئيس قطاع التطوير بشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، وكذلك مجدي الريدي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة QWELL.

ويعد مشروع QWELL المبتكر الذي يركز على كبار السن، وهو الأول من نوعه في مصر، أحدث مشروع تطوير مثير من قبل مجموعة أورا ديفيلوبرز إيجيبت، مع التزامها بإنشاء بيئة معيشية آمنة ونابضة بالحياة لكبار السن وباعتباره أول مجتمع سكني مميز بأسلوب الحياة العصري وفاخر في الشرق الأوسط لكبار السن.

ويأتي هذا المشروع بهدف توفير نمط حياة مبتكر ومتوازن لقاطنيه، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الإدراكية أو الحسية والتنقل والمعرفية المحتملة. وسيتواضع البناء في Parkside Residences، وهو مجمع سكني مسور ومدمج في مشروع ZED الشيخ زايد الأكبر، وسيحتوي على مجموعة واسعة من الوحدات المخطط لها التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وكل منها مجهز بنظام المنزل الذكي لضمان وجود احتياطات السلامة الأساسية.

وتوفر شركة QWELL للمسنين القاطنين الفرصة لدمج أنفسهم في نظام بيئي أمانًا وإنصافًا

ومرونة، كل ذلك مع توفير فرص لهم للبقاء ناشطين في كل من السبا والنادي الصحي. وتم تجهيز البرج بطابق استكشاف مخصص لأولئك الذين يعيشون في وحدات QWELL.

ويحتوي الطابق على عدد كبير من المناطق متعددة الوظائف على غرار المنتجعات مثل المدرج ومنطقة هادئة ومنطقة تأمل وصالة وقسم البستنة.

وتم تصميم المناطق المشتركة خصيصًا لاستضافة التجمعات العائلية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية لجميع السكان، بالإضافة إلى أن الإشراف الطبي متاح على مدار 24 ساعة بكل سهولة.