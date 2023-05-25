تطوير مصر تشارك في ملتقى استراتيجيات الاستثمار الناجح في السعودية ومصر والمملكة المتحدة

شاركت شركة تطوير مصر في عدة فعاليات بالمملكة، أولها ملتقى "أدير العالمية " تحت عنوان "استراتيجيات الاستثمار الناجح في السعودية ومصر والمملكة المتحدة"، المقام بالعاصمة السعودية "الرياض" بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية وما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار.

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يهدف الملتقى إلى ربط ثلاث أسواق هامة في مجال العقارات، وهي مصر والسعودية والمملكة المتحدة، بهدف نشر الوعي والتعرف على متطلبات كل سوق وتقريب وجهات النظر ومناقشة استراتيجيات الاستثمار الناجحة.

وخلال الملتقى استعرض الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، خريطة الاستثمار في مصر وما يكمن فيها من فرص جاذبة للمستثمرين الأجانب والصناديق السيادية، كما ناقش سبل تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري سواء في مصر أو في المملكة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين من خلال دمج الخبرات المصرية – السعودية، مؤكدًا أن الاستثمار في السوق السعودي هو أحد سبل تصدير العقار لأن من شأنه جذب العملة الصعبة لمصر.

كما أعلنت تطوير مصر مشاركتها فى النسخة التاسعة من معرض عقارات النيل المقام في مدينة الرياض في الفترة من 25-27 مايو الحالي، للترويج لمشروعات الشركة المختلفة وما تقدمه من منتجات وفرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية.

وعلى هامش اليوم الأول من معرض عقارات النيل، يتلقى الدكتور" أحمد شلبي" الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وعدد من ممثلي شركات التطوير العقاري المصرية بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي " ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل " لمناقشة سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بملف التطوير العقاري وتصدير العقار في البلدين.

كما أعرب مجلس العقار المصري عن تقديره للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والتي تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على تعزيز قدرات القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم والمساندة لاستمرار في دوره التنموي في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالميا، واضطرابات سعر الصرف محليًا وهما العاملين اللذين كان لهما تأثير كبير على عناصر التكلفة.

الموافقة على إلغاء الرسوم الإدارية عند تطبيق قاعدة الحجوم

وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، إن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتقديم حزم من الحوافز غير التقليدية لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تخطي تداعيات تلك الأزمة، منوهًا بالاجتماعات المتواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومجلس العقار المصري، والتي تقدم خلالها المجلس بروشتة عمل كاملة تتضمن الإجراءات التي تراها الشركات ضرورية لاستمرارية عملها، معربا عن امتنانه الشديد للاستجابة الفورية من جانب الوزارة لأغلب القرارات والتي سيكون لها دورا فاعلًا في الحفاظ علي استقرار السوق العقاري كونه أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لإنجاز معدلات التنمية العمرانية المستهدفة.

وأوضح شلبي، أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المعلنة في اجتماعها أمس، تساهم بشكل مباشر في إزالة المعوقات التي تواجه المطوريين العقاريين وتضمن استمرارية السوق العقاري وتعزز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتضمنت هذه القرارات إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة، كما أتاحت القرارات خفض نسبته 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.