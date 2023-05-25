شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن سداد قيمة الشقة كاش؟

شقق الإسكان الاجتماعي، طرح الكثير من المواطنين الحاجزين لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل تساؤلات حول إمكانية السداد الكاش والمعجل لقيمة الشقة، والقيام بمخالصة لقرض التمويل العقاري وشراء الشقة، وهل يستفيد بأى خفض لتكلفة الفائدة والتمويل؟

وأجاب صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على ذلك، مؤكدا على أنه وبحسب كراسات حجز شقق الاسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين والتى طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، فإنه يحظر على الحاجزين السداد النقدي ،ويلتزم المواطن بالسداد بنظام التمويل العقاري وفقا لشروط وضوابط مبادرة دعم التمويل العقاري.

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وتساءل البعض هل يمكن إعادة التقديم مرة أخرى على نفس المشروع بعد سحب مقدم الحجز؟

وأجاب صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مؤكدا أنه لا يمكن وذلك لأن سحب المواطن لمقدم الحجز يعني تنازله عن الوحدة ولا يمكن الرجوع إليها مرة أخرى.

قانون الإسكان الإجتماعى

وحددت المادة (15) من قانون الإسكان الاجتماعى موارد صندوق الإسكان الاجتماعى وتتكون موارد الصندوق من الآتي:

(أ) (١%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة فيما عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما على الأكثر من تحصيلها.

شقق الإسكان الاجتماعي

كما يكثف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من تحركاته لتسليم المواطنين الحاجزين بشقق مشروعات الإسكان الاجتماعي لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات وذلك بعد استكمال إجراءات التخصيص والحصول على التمويل اللازم.

ونستعرض خطوات تسلم شقتك كالتالي:

** الخطوة الأولى:

دفع قيمة عداد الكهرباء بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة

** الخطوة الثانية:

التعاقد على عداد المياه

المكان: مقر خدمة المواطنين بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة

الخطوة الثالثة:

التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الوحدة وتسجيل بيانات كارت الشحن

المكان: شركة الكهرباء

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ايصال سداد قيمة عداد الكهرباء

الخطوة الرابعة: معاينة الشقة وعمل محضر الاستلام

المستندات المطلوبة:

أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ياصال سداد قيمة عداد المياه – إيصال سداد قيمة عداد الكهرباء – إيصال سداد قيمة التعاقد على الكهرباء

الخطوة الخامسة: ختم محضر الاستلام

المكان مقر جهاز المدينة

المستندات: محضر استلام الشقة الموقع – بطاقة المواطن للإطلاع.