رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محطات المياه المعالجة بطريق عين السخنة

القاهرة الجديدة، تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة محطات المياه المعالجة للمدينة بطريق العين السخنة (أورسكوليا- حسن علام - سامكريت) وذلك للوقوف على تشغيل المحطات وجودة معالجة المياه.



ونبه عبد الرؤوف الغيطي خلال الجولة على مسؤولي التنفيذ والتشغيل بالمحطة ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمنظومة وأيضًا تكثيف الأعمال التنفيذية لإنهائها لتتم الاستفادة من كامل المنظومة.

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والجدير بالذكر أن محطة المعالجة الطاقة التصميمية للمحطة ( 250 الف م3/ يوم )

• نوع المعالجة بالمحطة ثنائية متقدمة.

- تم تحويل جميع مياه الصرف الخارجة من المدينة إلى محطة أورسكواليا بطاقة إنتاجية يومية من ( 140- 160 الف م3 / يوم ) فى فصل الشتاء.

- تتكون المحطة من عدد (6) مديول بطاقة تصميمية ( 42 ألف م3 /يوم) للمديول الواحد بإجمالي (250 ألف م3 / يوم).

- تعمل المحطة حاليًّا بعدد (4) مديول بطاقة إنتاجية (168 ألف م3 / يوم ).

- متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة (محطة أوراسكواليا).

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة

وفي سياق آخر قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة باشراف المهندس طارق حسانين نائب رئيس الجهاز لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع التسعين الشمالي.

وتم تنفيذ إزالة جزئية لعدد 7 قرارات إزالة من إجمالي 27 قرارًا صادرًا للإعلانات المخالفة بالإضافة إلى 120 لاب من أصل 165 لاب.

كما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة عدد 70 فانوسًا من أصل 167 فانوسًا و10 إعلانات (3*4 من أصل 36).

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة توافد الشركات الصادر بشأن إعلاناتهم قرارات إزالة وقاموا بالتعهد بالتقدم بدءًا من صباح يوم الأربعاء لسداد المديونيات وتقنين الوضع القائم.

ومن المقرر تلقي طلبات التقنين والتعامل عليها على أن يقوم الجهاز باستكمال أعمال الإزالة حال عدم التقنين بعد 15 يومًا من تاريخه.

الجدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يحرص على ابلاغ المخالفين قبل تنفيذ الإزالة من خلال الصفحة الرسمية للجهاز لحث الشركات للتوجه لإدارة الإعلانات بالجهاز لتسوية وسداد رسوم التراخيص.