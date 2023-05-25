الخميس 25 مايو 2023
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عقارات

الإسكان تتجه لشركات ألمانية للمشاركة فى مشروعات حياة كريمة وتحلية المياه

د. سيد اسماعيل نائب
د. سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، فيتو

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي عددٍ من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال خدمات وصناعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بهدف التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي من خلال توطين صناعة مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتسويقها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات منها الكربون النشط الذي يستخدم في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمياه الجوفية، وأنظمة التناضح العكسي التي تستخدم في محطات التحلية، وصناعات معدنية وفلاتر لمحطات تنقية المياه، والخدمات الاستشارية وحماية البيئة.

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وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الموضوعات التي تم بحثها تخدم قطاع المرافق وخاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، والتي تعتبر حلم 58 مليون مواطن مصري من سكان الريف، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050، وذلك في إطار توطين صناعة مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير النقد الأجنبي، وكذا جلب العملة الأجنبية من خلال تسويق المنتجات المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بعد تحويلها إلى مركز تجاري عالمي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه نحو الاقتصاد الدوار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وأنها تبحث عن تطبيق أحدث العلوم في هذا القطاع، والاستفادة مما انتهي إليه الآخرون في هذا المجال، وكذا نقل وتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة والعالمية في المشروعات بمصر، مؤكدًا  أن الدولة المصرية ترحب بجميع أنواع الشراكة مع القطاع الخاصة بأشكاله المختلفة.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع.

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وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو التالي: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1/6/2023: 15/6/2023، بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

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