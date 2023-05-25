إنشاء خطوط نقل جماعية بالقاهرة الجديدة لربط التجمعات ببعضها

القاهرة الجديدة، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم قريبًا تشغيل عدد من خطوط الأتوبيسات الجديدة داخلية لربط التجمعات ببعض (التجمع الأول- التجمع الخامس -التجمع الثالث – الامتداد الشرقى).

وأكد عبد الرءوف الغيطي أن منظومة النقل الجماعي الداخليه ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة والغير مرغوب فيها مثل (التوكتك) هذا بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي.

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وأضاف الغيطي أنه سيتم عمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير الأتوبيسات الجماعية حسب حاجة قاطني مدينة القاهرة الجديدة.

‏وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطى بأنه تم التواصل بالفعل مع الشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجماعى لتشغيل منظومة النقل الداخلى وذلك لزيادة الخدمات الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي نفس السياق أكد الغيطى أنه جارى تجهيز موقف بكل تجمع لتشغيل المنظومة على اكمل وجه حرصًا على راحة المواطنين.

هذا بالإضافة إلى الحملات المكثفة التي يقوم بها جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتخلص من وسائل النقل غير المرخصة والغير مرغوب فيها مثل (التوكتك).

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة

وفي سياق آخر قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة باشراف المهندس طارق حسانين نائب رئيس الجهاز لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع التسعين الشمالي.

وتم تنفيذ إزالة جزئية لعدد 7 قرارات إزالة من إجمالي 27 قرارًا صادرًا للإعلانات المخالفة بالإضافة إلى 120 لاب من أصل 165 لاب.

كما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة عدد 70 فانوسًا من أصل 167 فانوسًا و10 إعلانات (3*4 من أصل 36).

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة توافد الشركات الصادر بشأن إعلاناتهم قرارات إزالة وقاموا بالتعهد بالتقدم بدءًا من صباح يوم الأربعاء لسداد المديونيات وتقنين الوضع القائم.

ومن المقرر تلقي طلبات التقنين والتعامل عليها على أن يقوم الجهاز باستكمال أعمال الإزالة حال عدم التقنين بعد 15 يومًا من تاريخه.

الجدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يحرص على ابلاغ المخالفين قبل تنفيذ الإزالة من خلال الصفحة الرسمية للجهاز لحث الشركات للتوجه لإدارة الإعلانات بالجهاز لتسوية وسداد رسوم التراخيص.