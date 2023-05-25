الخميس 25 مايو 2023
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عقارات

تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بمدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، فيتو

مدينة القاهرة الجديدة، أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي أنه جاري حاليًا تنفيذ الممشى الرياضي بـالتجمع الثالث بمحور جمال عبدالناصر خلف مول أربيلا بلازا الطريق الفاصل بين الدبلوماسيين وكمبوند أربيلا.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن طول التراك 3 كم  في اتجاهين وبعرض 7 أمتار ومزود بمظلات حديثة "برجولات" يتم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل العوامل الجوية.

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ومن المقرر  زراعة أشجار من نوع  "البونسيانا"  على طول الممشى لحماية مرتادي الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه تم تزويد الممشى بأماكن جلوس ومد شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة العامل الأمني.

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة

قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة باشراف المهندس طارق حسانين نائب رئيس الجهاز لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع التسعين الشمالي.

وتم تنفيذ إزالة جزئية لعدد 7 قرارات إزالة من إجمالي 27 قرارًا صادرًا للإعلانات المخالفة بالإضافة إلى 120 لاب من أصل 165 لاب. 
كما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة عدد 70 فانوسًا من أصل 167 فانوسًا و10 إعلانات (3*4 من أصل 36).

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة توافد الشركات الصادر بشأن إعلاناتهم قرارات إزالة وقاموا بالتعهد بالتقدم بدءًا من صباح يوم الأربعاء لسداد المديونيات وتقنين الوضع القائم.

ومن المقرر تلقي طلبات التقنين والتعامل عليها على أن يقوم الجهاز باستكمال أعمال الإزالة حال عدم التقنين بعد 15 يومًا من تاريخه.

الجدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يحرص على ابلاغ المخالفين قبل تنفيذ الإزالة من خلال الصفحة الرسمية للجهاز لحث الشركات للتوجه لإدارة الإعلانات بالجهاز لتسوية وسداد رسوم التراخيص.

سيتي إيدج تطلق أول مشروعاتها بالقاهرة الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إحدى الشركات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية إطلاق مشروع جديد لأول مرة في القاهرة الجديدة باسم "V40"، ويقع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 40 فدانًا منها 20 فدانًا للفيلات السكنية، ومن المخطط عمل مشروع إداري وتجاري وترفيهي ضخم على مساحة الـ 20 فدانًا الأخرى بمشروع V40.

قال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري،  يقع المشروع الجديد لسيتي إيدج V40في موقع مميز بالقاهرة الجديدة مباشرة على شارع التسعين الشمالي وبالقرب من التسعين الجنوبي، وبجانب مؤسسات تعليمية كبيرة مثل الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل وبالقرب من محطات المونوريل، وقامت الشركة بالتعاون مع شركات استشارية عالمية ومحلية، عالمية مثل design international، وشركة معمار للاستشارات الهندسية، لتصميم المشروع الذي سيتم تسليم فيلاته بعد 3.5 سنوات.

وأوضح أن المشروع الجديد هو الأول للشركة في القاهرة الجديدة، وتستهدف سيتي ايدج من إقامته ضخ استثمارات، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه مصري موضحًا أن ما حققته الشركة من مبيعات خلال الربع الأول من 2023 بلغ 5 مليارات جنيه، شجعها على اتخاذ خطوة إطلاق المشروع الجديد، وذلك ضمن الخطط الطموحة لسيتي إيدج لتحقيق مبيعات خلال العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام.

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القاهرة الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جمال عبدالناصر رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة شارع التسعين الشمالي عبدالرءوف الغيطي

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