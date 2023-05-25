الخميس 25 مايو 2023
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عقارات

مزاد علني لبيع وحدات ومحال تجارية الاسبوع المقبل

هيئة المجتمعات العمرانية،
هيئة المجتمعات العمرانية، فيتو

تطرح وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية فى عدد من المدن الجديدة.

وبمدينة حدائق أكتوبر تطرح الوزارة  9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (۱۳م 2: ۳۳ م2) بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (۱۳م ٢: ۲٧م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة.

وتعقد جلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023، والاثنين الموافق 29/5/2023 لبيع المحال.

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ويتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

 

طريقة وأنظمة السداد

ويتم استكمال سداد نسبة ( 10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

كراسة الشروط ومعاينة المحال التجارية
 

كما أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة عن طرح عدد 4 محال تجارية بالمجاورات (1، 9،2) بالمجتمع السكني الجديد بحلوان للبيع بنظام التخصيص الفوري، تفاصيل المحال كالآتي:

 

وأشار الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بـ حلوان إلى إمكانية شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان بالمجتمع السكني الجديد - أطلس - المشروع الأمريكي.

وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إلى إمكانية المعاينة يوميًا بالموقع عدا يومي الجمعة والسبت في أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا إلى ٣ عصرًا.

إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

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الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة حدائق اكتوبر

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