أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع أسعار البتلو والضأن وتوقعات بالمزيد قبل عيد الأضحى، و35 جنيهًا انخفاضا للمعدن الأصفر في الأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 35 جنيهًا في الجرام الواحد داخل الأسواق خلال تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2040 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1591 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19040 جنيهًا.

اختلف خبراء قطاع اللحوم في تحديد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، ما بين قلة المعروض من العجول في السوق، وأسعار صرف الدولار، حيث أثر الارتفاع على زيادة أسعار الأعلاف والأدوية.

يقول سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اللحوم البلدي متوفرة لكن مشكلة الموسم في ارتفاع الأسعار، إذ كان أعلى سعر للحوم في موسم الأضحى السابق 240 جنيهًا، أما هذا الموسم فسعر كيلو اللحوم 360 جنيهًا في المناطق الشعبية و400 جنيه في المناطق الراقية، موضحًا أن اللحوم البلدي متوفرة سواء البلدي المحلي المنتج في مصر، أو البلدي البرازيلي أو الكولومبي أي المستورد حي وذبح في مصر.

وعن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، أوضح عضو شعبة المستوردين أن أسباب الارتفاعات ترجع إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار، الذي أثر بالسلب في زيادة أسعار الأعلاف والأدوية التي نستوردها من الخارج.

وأضاف أنه يوجد عدد من المعوقات لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، منها عدم توافر الأعلاف والدواء محلي الصنع، إضافة إلى عدم وجود أماكن محهزة للتربية، فضلًا عن أهمية توعية المربين في الريف والصعيد بأهمية الحفاظ على إناث المواشي، إذ يقوم الريفيون بذبح الأنثى التي هي مصدر الإنتاج وأساسه، وتقاس الثروة الحيوانية في الدول ليس بعدد الماشية بل بعدد الأناث القادرة على الإنتاج، وتحديد كل نوع منها وعدد مرات قدرتها على الإنتاج.

أسعار الدواجن اليوم، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: “إن أسعار الأعلاف بكافة أنواعها انخفضت نحو 4 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أنه يعد مؤشرا إيجابيا لزيادة الإنتاج الفترة المقبلة”.

أسعار الدواجن والبيض، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: "سعر كيلو الدواجن في المزارع انخفض من 66 إلى 62 جنيها، في حين انخفضت كرتونة البيض من 92 إلى 78 جنيها".

وأكد: من المتوقع حدوث انخفاض حاد في أسعار البيض والدواجن الفترة المقبلة بما لا يقل عن 15% ولكن هذا مرتبط بتراجع أسعار الحبوب ومستلزمات الإنتاج.

ارتفعت أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية، لتصل إلى أسعار قياسية، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم نحو 350 جنيهًا في المناطق الشعبية، وتخطى الـ 400 جنيه في السلاسل الغذائية والمناطق الراقية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عن دور الدولة في تنمية الثروة الحيوانية، وآخر تطورات مشاريع الثروة الحيوانية التي أعلنتها الدولة، التي كان منها قرار حظر ذبح البتلو.

يقول الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن مشروع البتلو توقف لسنوات بعد ثورة 25 يناير، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياه من جديد، وكان له الفضل في الاهتمام بتحسين السلالات الوراثية للمواشي.

وأوضح «درويش» أن المشكلة ليست في عدم اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية، بل في أن عدد رؤوس الحيوانات قليلة مقارنة بالسكان، وأنه ليس لدينا مراع طبيعية، فنحن دولة مصب وليس لدينا الأمطار الكافية لنمو المراعي الطبيعية مثل السودان ودول المنبع، لذلك نعتمد على التربية الذاتية للمزارع، وأصبحت التربية الريفية محدودة مع الظروف الاقتصادية، إضافة إلى نقص الأعلاف، إذ إن المساحات الصالحة للزراعة في مصر توجه إلى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأرز، لذلك فإن مساحات زراعة الأعلاف قليلة.

تباينت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، سواء في السلاسل الغذائية الكبرى أو في محلات الجزارة بالأسواق في محافظات مصر، إذ انخفض متوسط سعر اللحوم في الأسواق، عقب إعلان وزارة الزراعة استيرادها نحو 170 ألف رأس ماشية، مع تأكيدات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن انخفاض الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية متأثرة بارتفاع الأسعار.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة إلى رصد أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى.

البداية مع أسعار اللحوم الضاني، الذي يقول خبراء قطاع اللحوم أن المصريين شعب لا يفضل اللحم الضاني مقارنة بالشعوب العربية الأخرى، التي يعد الضاني بمختلف أنواعه طبق رئيسي على موائدهم، لكن الإقبال على تناول الضاني في مصر يكون مرتبطًا بموسم عيد الأضحى فقط.

وعن أسعار اللحوم الضاني في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن نحو 325 جنيهًا، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق، وفيما يخص الضأن بالعظام فبلغ متوسط سعره نحو 263.5 جنيه، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحوم ضاني بالعظام في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظام نحو 350 جنيهًا.

يفضل المصريون تناول لحوم البتلو، التي صدر قرار بمنع ذبحها، إذ أنها تعد صغير الماشية الذي يتميز بمذاق لحمه المميز، لكن ذبحه صغيرًا يؤثر على أعداد رؤوس الماشية في مصر، وبالرغم من التحذيرات والمطالبات الحكومية من مربي الماشية ومن الجزارين بعدم ذبح البتلو إلا أنه يوجد لحوم بتلو في المحلات والأسواق، وفقًا لتصريحات شعبة القصابين لـ «فيتو».

وعن أسعار اللحوم الحمراء «البتلو»، سجلت متوسط سعر قدره 316 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 240 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق، وعن متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظام فسجل نحو 263.8 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.