انفراجة بسوق اللحوم، تراجع أسعار البتلو والضأن وتوقعات بالمزيد قبل عيد الأضحى

تباينت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، سواء في السلاسل الغذائية الكبرى أو في محلات الجزارة بالأسواق في محافظات مصر، إذ انخفض متوسط سعر اللحوم في الأسواق، عقب إعلان وزارة الزراعة استيرادها نحو 170 ألف رأس ماشية، مع تأكيدات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن انخفاض الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية متأثرة بارتفاع الأسعار.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة إلى رصد أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى.

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أسعار اللحوم

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الضاني، الذي يقول خبراء قطاع اللحوم أن المصريين شعب لا يفضل اللحم الضاني مقارنة بالشعوب العربية الأخرى، التي يعد الضاني بمختلف أنواعه طبق رئيسي على موائدهم، لكن الإقبال على تناول الضاني في مصر يكون مرتبطًا بموسم عيد الأضحى فقط.

وعن أسعار اللحوم الضاني في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن نحو 325 جنيهًا، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق، وفيما يخص الضأن بالعظام فبلغ متوسط سعره نحو 263.5 جنيه، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحوم ضاني بالعظام في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظام نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

يفضل المصريون تناول لحوم البتلو، التي صدر قرار بمنع ذبحها، إذ أنها تعد صغير الماشية الذي يتميز بمذاق لحمه المميز، لكن ذبحه صغيرًا يؤثر على أعداد رؤوس الماشية في مصر، وبالرغم من التحذيرات والمطالبات الحكومية من مربي الماشية ومن الجزارين بعدم ذبح البتلو إلا أنه يوجد لحوم بتلو في المحلات والأسواق، وفقًا لتصريحات شعبة القصابين لـ «فيتو».

وعن أسعار اللحوم الحمراء «البتلو»، سجلت متوسط سعر قدره 316 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 240 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق، وعن متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظام فسجل نحو 263.8 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.

أسعار اللحوم بالأسواق

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

اللحوم الكندوز أيضًا مفضلة عند الشعب المصري، وعليها إقبال كبير جدًا من المواطنين، لكن أسعارها تختلف حسب عمر الماشية، فكلما كبر السن تراجع السعر والعكس صحيح، فالكندوز هو لحم العجول والأبقار البالغة أو الأكبر سنًا من البتلو، يتميز بلونه الأحمر الزاهى إلى أحمر قرمزى، وكلما زادة عمر الماشية زاد لون اللحوم قتامة، إلى جانب الدهون التي تتوسط اللحوم مع ألياف متماسكة.

وأما عن أسعار اللحوم كندوز، بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 262.5 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو، وسجل لحم كندوز وسط متوسط سعر نحو 298.7 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات، فيما بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز صغير نحو 309.7 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 240 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوحت كيلو سجق بقري قليل الدسم بسعر 389.95 جنيه، مكعبات لحم بقري بسعر 284.9 جنيه، سمانة بقري بلدي سعر 394.95 جنيه، لحم بقري توب سايد بلدي بسعر 394.95 جنيه، لحم بقري مفروم بلدي بسعر 282.95 جنيه.

وبلغ سعر سحق لحم بقري نحو 349.95 جنيه، ظهر فخدة بلدي بقري بسعر 394.95 جنيه، ورقبة بقري بسعر 359.95 جنيه، كفتة ضاني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 249.5 جنيه، ستروجانوف باللحم البلدي بسعر 394.95 جنيه.

وسجلت موزة بقري بلدي بسعر 379.95 جنيه، مخاصي بسعر 341.65 جنيه، ومكعبات بقري بلدي قليل الدسم سعر 385.95 جنيه، انتركوت بقري بلدي بسعر 369.95 جنيه، اسكالوب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، كفتة بقري بسعر 295.95 جنيه، كبدة إسكندراني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 202 جنيه، ستيك ريب أي بلدي بسعر 394.95 جنيه، عظام بسعر 14.95 جنيه للكيلو، رستو ضاني بسعر 412.95 جنيه.

أما برجر لحم بقري فسجل سعر 329.95 جنيه، برجر وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 249.5 جنيه، برجر ستيك مجمد وزن 850 إلى 1000 جرام بنحو 249.5 جنيه، روست بيف بلدي بسعر 397.95 جنيه، لحم مفروم برازيلي وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، ممبار بقري نحو 85 جنيهًا للقطعة الواحدة.

وسجل مكعب لحم بقري برازيلي مجمد وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 289.95 جنيه، عرق فلتو بلدي بسعر 435.95 جنيه، رامب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، كفتة مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، ممبار بقري بسعر 48.95 جنيه للقطعة.

اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم عقب بالموافقة باستيراد 170 ألف رأس من الماشية

وتوقعت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة في الأسواق، وذلك بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس ماشية، الذي سيساهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى، وذلك وفقًا لتصريحات النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين.

أسباب تراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال الأيام المقبلة

وأكد أمين الفلاحين أن سبب التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يأتي بسبب ضعف القوة الشرائية، وقلة الطلب على شراء اللحوم في الفترة السابقة مع ارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم بالأسواق، موضحا أن هذا ما أصاب قطاع اللحوم بحالة من الركود في السلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة في المناطق الشعبية، التي لم يعد المواطن قادرًا على شراء كيلو اللحوم، بسبب الظروف المادية والدخل المنخفض للمواطنين وعليه تدهورت الأوضاع بالنسبة للجزارين.

وزير الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى

يشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة، وأنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي، مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء، فضلًا عن زيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك؛ تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الأعداد بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، التي تقدر بنحو 180 ألف رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي ‏سوف تساهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.