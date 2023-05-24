شعبة المستوردين: اللحوم البلدي متوفرة في الأسواق وهذه أسباب ارتفاع أسعارها

اختلف خبراء قطاع اللحوم في تحديد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، ما بين قلة المعروض من العجول في السوق، وأسعار صرف الدولار، حيث أثر الارتفاع على زيادة أسعار الأعلاف والأدوية.

اللحوم البلدية متوفرة في الأسواق ولكن الأزمة في ارتفاع الأسعار

يقول سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اللحوم البلدي متوفرة لكن مشكلة الموسم في ارتفاع الأسعار، إذ كان أعلى سعر للحوم في موسم الأضحى السابق 240 جنيهًا، أما هذا الموسم فسعر كيلو اللحوم 360 جنيهًا في المناطق الشعبية و400 جنيه في المناطق الراقية، موضحًا أن اللحوم البلدي متوفرة سواء البلدي المحلي المنتج في مصر، أوالبلدي البرازيلي أو الكولومبي أي المستورد حي وذبح في مصر.

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أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

وعن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، أوضح عضو شعبة المستوردين أن أسباب الارتفاعات ترجع إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار، الذي أثر بالسلب في زيادة أسعار الأعلاف والأدوية التي نستوردها من الخارج.



معوقات تنمية الثروة الحيوانية في مصر

وأضاف أنه يوجد عدد من المعوقات لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، منها عدم توافر الأعلاف والدواء محلي الصنع، إضافة إلى عدم وجود أماكن محهزة للتربية، فضلًا عن أهمية توعية المربين في الريف والصعيد بأهمية الحفاظ على إناث المواشي، إذ يقوم الريفيون بذبح الأنثى التي هي مصدر الإنتاج وأساسه، وتقاس الثروة الحيوانية في الدول ليس بعدد الماشية بل بعدد الأناث القادرة على الإنتاج، وتحديد كل نوع منها وعدد مرات قدرتها على الإنتاج.

انشغال إدارات تنمية الثروة الحيوانية عن مهامهم الأساسية سبب في الأزمة

وتابع: يضاف إلى ذلك انشغال إدارات تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بمهام أخرى غير مهمتهم الأساسية، في توفير علف أو أدوية محلية بالإمكانيات المتاحة، إلى مهام التفتيش والرقابة على المطاعم والمحلات.



صعوبة إجراءات الحصول على قطعة أرض لإنشاء مزرعة لتربية العجول

ولفت إلى أن أحد أهم المعوقات لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، هو صعوبة الحصول على قطعة أرض لإنشاء مزرعة لتربية العجول من الحكومة، وإذ قام المستثمر بشراء قطعة أرض تكون تكلفة مضاعفة، مشيرًا إلى مطالبًا بتسهيل الإجراءات للمستثمرين المصريين أسوة بالأجانب لفتح مشاريع وطنية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القومي بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.



أحداث السودان أثرت على نقص الحوم المبردة والمذبوحة في مصر

وعن اللحوم المستوردة، قال سيد النواوي إنه يوجد شحنات واردة من اللحوم المستوردة لكن بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الأحداث في السودان أثرت على السوق المصرى، في نقص اللحوم المبردة والمذبوحة التي كانت تذبح في مجزر أبو سمبل، والدليل على تأثر السوق المحلي بأحداث السودان ارتفاع أسعار اللحم الجملي ارتفاعات «خزعبلية» لتقارب أسعاره أسعار اللحم البلدي، حيث كنا نستورد جمال وماشية من السودان.