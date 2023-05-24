اتحاد منتجي الدواجن: نتوقع انخفاضًا في الأسعار بنسبة لا تقل عن 15%

أسعار الدواجن اليوم، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: “إن أسعار الأعلاف بكافة أنواعها انخفضت نحو 4 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أنه يعد مؤشرا إيجابيا لزيادة الإنتاج الفترة المقبلة”.

سعر كيلو الدواجن وكرتونة البيض

أسعار الدواجن والبيض، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: "سعر كيلو الدواجن في المزارع انخفض من 66 إلى 62 جنيها، في حين انخفضت كرتونة البيض من 92 إلى 78 جنيها".

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انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض

وأكد: من المتوقع حدوث انخفاض حاد في أسعار البيض والدواجن الفترة المقبلة بما لا يقل عن 15% ولكن هذا مرتبط بتراجع أسعار الحبوب ومستلزمات الإنتاج.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 -5-2023، انخفاضات طفيفة في متوسط أسعار الكيلو في الأسواق والمزرعة، مع انخفاض أسعار أعلاف الصويا، وتباين أسعار أعلاف الدواجن، وعودة أسعار الذرة الصفراء لارتفاع بنحو 200 جنيه، بعد انخفاض أسعارها عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف خلال الأسبوع الماضي «فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 757 جنيهًا، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 1100 جنيه، بارتفاع 200 جنيه، أسعار أعلاف البادي 23% لتتراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، أعلاف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، أعلاف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

تباين أسعار خامات الأعلاف اليوم

وعن أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 15000 جنيه مقابل 14800 جنيه للطن سعره أمس، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه.

تراجع أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

فيما تراجعت أسعار أعلاف الصويا تراجعًا جديدًا في الأسعار بلغ نحو 500 جنيه، إذ سجلت صويا 46% سعر 37000 جنيه مقابل 37500 جنيه سعره أمس، صويا 44% سعر 36000 جنيه مقابل 36500 جنيه.

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأربعاء، تراوح سعر الفراخ الأبيض من 63 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن الأحمر من 68 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات اليوم الأربعاء، ليبلغ 73.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي فسجلت متوسط سعر قدره 94.8 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الأربعاء

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الأربعاء نحو 150.15 جنيه، فرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، دجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، سعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه، نصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا.

وبلغ سعر شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، دجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، «أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، دواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم، سجلت صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، دواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا، دبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، عبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، كيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا.