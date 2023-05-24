الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

خبير اقتصاد يوضح أسباب انخفاض أعداد الماشية في مصر

الماشية،فيتو
الماشية،فيتو

ارتفعت  أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية، لتصل إلى أسعار قياسية، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم نحو 350 جنيهًا في المناطق الشعبية، وتخطى الـ 400 جنيه في السلاسل الغذائية والمناطق الراقية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عن دور الدولة في تنمية الثروة الحيوانية، وآخر تطورات مشاريع الثروة الحيوانية التي أعلنتها الدولة، التي كان منها قرار حظر ذبح البتلو.

د. إبراهيم درويش

مشروع البتلو توقف لسنوات والسيسي أحياه من جدبد

يقول الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن مشروع البتلو توقف لسنوات بعد ثورة 25 يناير، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياه من جديد، وكان له الفضل في الاهتمام بتحسين السلالات الوراثية للمواشي.

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أسباب انخفاض أعداد الماشية في مصر

وأوضح «درويش» أن المشكلة ليست في عدم اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية، بل في أن عدد رؤوس الحيوانات قليلة مقارنة بالسكان، وأنه ليس لدينا مراع طبيعية، فنحن دولة مصب وليس لدينا الأمطار الكافية لنمو المراعي الطبيعية مثل السودان ودول المنبع، لذلك نعتمد على التربية الذاتية للمزارع، وأصبحت التربية الريفية محدودة مع الظروف الاقتصادية، إضافة إلى نقص الأعلاف، إذ إن المساحات الصالحة للزراعة في مصر توجه إلى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأرز، لذلك فإن مساحات زراعة الأعلاف قليلة.

ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب أحداث كثيرة أثرت سلبًا على مصر 

وأضاف أن الدولة مضطرة لتغطية احتياجات القطاعات من الأعلاف بالاستيراد، ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار ارتفعت أسعار، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت للعديد للتاثيرات السلبية لعدة أزمات متداخلة منها أزمة تجارة الحبوب والأعلاف مع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أحداث السودان ومن قبلهما الأثار السلبية التي واجهها العالم مع انتشار ومكافحة فيروس كورونا.


أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 

يشار إلى أن أسعار الأعلاف سجلت استقرارًا اليوم  إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 699 جنيهًا، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 950 جنيها، أسعار أعلاف البادي 23% لتتراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه.

وسجلت أسعار أعلاف الناهي 19% من 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، أعلاف النامي من  21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

وعن أسعار خامات الأعلاف، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14800 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12300 جنيه، صويا 46% بسعر 37500 جنيه، صويا 44% بسعر من 36500 جنيه.


أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

كما استقرت أسعار اللحم الضاني في الأسواق، وبلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن نحو  328 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

وعن  اللحوم الضأن بالعظام  سجلت متوسط سعر قدره 263 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا  مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظام نحو 350 جنيهًا.

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 264 جنيهًا في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.


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