سياسة

نواب يرفضون تعديل قانون المهن الرياضية لهذه الأسباب

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إعلان بعض الأعضاء رفض مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة.

مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الصيغة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

رفض تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وأضاف: “الحكومة لأول مرة تستبدل نقابة المهن الرياضية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفي هذا الشأن اتفقت الحكومة مع الدستور الذي يمنح النقابات المهنية الاستقلال”.

وأوضح أن مجلس الشيوخ عدل على الحكومة وعاد للقانون القديم واستبدل وزارة الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، منتقدا التعديل الذي أضافه مجلس الشيوخ وأيدته لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: من حيث المبدأ نوافق على ما ورد من الحكومة، وأعترض على ما أتت به اللجنة من تغيير النص، الحزب لا يوافق على ما أتى بتقرير اللجنة وسنقدم تعديلات.

 استقلال نقابة المهن الرياضية 

واتفق معه النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة العودة لنص الحكومة لتجنب التدخل في شؤون النقابات المهنية والمساس باستقلالها.

 

كما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

عدم دراسة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصورة متكاملة 

وقال: "اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها بأسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين"، متابعا: "التقاليد البرلمانية تقضي بطرح جدول الأعمال  قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق".

 

فيما قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: كنت أتمنى أن نناقش رؤية عمل واضحة، لأن الشعب لم يكن يتوقع أن تكون البداية مناقشة المهن الرياضة، ولكن كان يتطلب أمام رؤية لإرسال رسائل تطمين للشعب المصري.

اعتراض على موقع مجلس النواب من مصير الحكومة 

وتساءل عضو مجلس النواب عن دور البرلمان في بقاء الحكومة أو رحيلها، قائلا: الشعب ينتظر أداء رقابي وتشريعي بمستوى آماله وتطلعاته.

وأشار إلى أن التعديل في القانون يستهدف مواجهة مسالب الرياضة، في الوقت الذي تأخرت فيه الحكومة خطوات كثيرة وخصوصا على بعد خطوات هناك شاب غرق في حمام سباحة بسبب الرياضة.

