الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط: لا تهاون مع الإشغالات والتعدي على الطريق العام

محافظ دمياط يفاجئ
محافظ دمياط يفاجئ سوق السمك
18 حجم الخط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، منطقة سوق السمك، للوقوف على أرض الواقع ومتابعة الانضباط بالشارع، حيث رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية، والمقدم أحمد جمال مدير شرطة المرافق.

توجيهات حاسمة للبائعين ومنع التعديات

​وخلال جولته، وجه الدكتور أيمن الشهابى البائعين بضرورة الالتزام التام بالمساحات المحددة لهم، مشددا على عدم السماح بأى تجاوزات أو تعديات على الطريق العام

وأكد المحافظ أن الرصيف من حق المارة، ولن يتم التهاون مع أى إشغالات تعيق حركة المواطنين.

حوار مفتوح مع المواطنين فى سوق السمك

و​حرص محافظ دمياط على التواصل المباشر مع البائعين والمواطنين المترددين على السوق، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم. وأوضح الشهابى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العملية البيعية وتيسير الحركة المرورية فى واحدة من أكثر المناطق حيوية بالمدينة، بما يضمن سيولة المرور وراحة المارة.

تكثيف حملات المرافق ورفع الإشغالات

​وفى سياق متصل، أصدر محافظ دمياط تكليفات فورية للوحدة المحلية وشرطة المرافق بضرورة تكثيف الحملات الدورية لرفع الإشغالات بالمنطقة. 

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مؤكدا أن المحافظة تعمل على فتح كافة الشوارع الحيوية وتسهيل حركة المرور أمام السيارات والمواطنين بشكل دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة المرورية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط تعديات على الطريق العام حركة المواطنين محافظ دمياط منطقة سوق السمك مدير شرطة المرافق رفع الاشغالات رئيس الوحدة المحلية

مواد متعلقة

​محافظ دمياط لمجلس "مؤسسة البنات" الجديد: رعايتهن "أمانة غالية" وهدفنا توفير حياة كريمة

محلية دمياط تفرض السيطرة وترفع الإشغالات بسوقي الحسبة والسمك

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

نائب محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لمبادرة أنا متعلم مدى الحياة بالتعاون مع اليونسكو

غرفة دمياط تبدأ التنفيذ الفعلي لسوق الأسماك الجديد بتصميم حضاري حديث

محافظ دمياط يحسم ملف سوق السمك وعودة الانضباط للشارع

الوحدة المحلية بدمياط تبحث مقترح نقل سوق السمك والجمعة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية