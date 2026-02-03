محافظ دمياط: لا تهاون مع الإشغالات والتعدي على الطريق العام

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، منطقة سوق السمك، للوقوف على أرض الواقع ومتابعة الانضباط بالشارع، حيث رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية، والمقدم أحمد جمال مدير شرطة المرافق.

​توجيهات حاسمة للبائعين ومنع التعديات

​وخلال جولته، وجه الدكتور أيمن الشهابى البائعين بضرورة الالتزام التام بالمساحات المحددة لهم، مشددا على عدم السماح بأى تجاوزات أو تعديات على الطريق العام.

وأكد المحافظ أن الرصيف من حق المارة، ولن يتم التهاون مع أى إشغالات تعيق حركة المواطنين.

​حوار مفتوح مع المواطنين فى سوق السمك

و​حرص محافظ دمياط على التواصل المباشر مع البائعين والمواطنين المترددين على السوق، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم. وأوضح الشهابى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العملية البيعية وتيسير الحركة المرورية فى واحدة من أكثر المناطق حيوية بالمدينة، بما يضمن سيولة المرور وراحة المارة.

​تكثيف حملات المرافق ورفع الإشغالات

​وفى سياق متصل، أصدر محافظ دمياط تكليفات فورية للوحدة المحلية وشرطة المرافق بضرورة تكثيف الحملات الدورية لرفع الإشغالات بالمنطقة.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مؤكدا أن المحافظة تعمل على فتح كافة الشوارع الحيوية وتسهيل حركة المرور أمام السيارات والمواطنين بشكل دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.