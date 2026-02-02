حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع دمياط

18 حجم الخط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس عبدالله جهودها الميدانية من خلال حملات مكثفة استهدفت رفع كافة الاشغالات والتعديات في المناطق الحيوية لضمان راحة المواطنين وتسهيل حركة السير في الشوارع التي تشهد كثافات عالية، وذلك ​تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بضرورة اعادة الانضباط الكامل لشارع دمياط والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر العام للمدينة،

حملة اشغالات الشرباصي والحربي لاستعادة المظهر الحضاري بدمياط

​ازالة التعديات ورفع التند المخالفة بقلب مدينة دمياط

​شملت التحركات تنفيذ حملة موسعة في شارعي الشرباصي والحربي اللذين يعدان من اهم الشرايين التجارية في المدينة، حيث اسفرت الجهود عن ازالة كافة اشغالات المحال التجارية والتعديات الواقعة على حرم الطريق العام مع رفع التند غير القانونية التي تشوه المنظر الحضاري، وقد جرت الاعمال بانسيابية كاملة لضمان اخلاء الرصيف ومنح المساحة الكافية للمارة بعيدا عن زحام السيارات.

​تحذيرات شديدة اللهجة لاصحاب المحال التجارية المخالفة

​خلال جولة الحملة تم التنبيه وبشكل حاسم على كافة اصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية وعدم العودة للاشغال مرة اخرى، مع التأكيد على ان التعدي على الطريق العام سيواجه باجراءات قانونية رادعة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات الدورية التي تهدف الى ضمان استدامة النظام ومنع العشوائية في شوارع دمياط الرئيسية والفرعية.

