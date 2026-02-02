حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع دمياط

الإثنين 02 فبراير 2026
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة  سمير عتريس عبدالله جهودها الميدانية من خلال حملات مكثفة استهدفت رفع كافة الاشغالات والتعديات في المناطق الحيوية لضمان راحة المواطنين وتسهيل حركة السير في الشوارع التي تشهد كثافات عالية، وذلك ​تنفيذا لتوجيهات  الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بضرورة اعادة الانضباط الكامل لشارع دمياط والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر العام للمدينة،

 

​ازالة التعديات ورفع التند المخالفة بقلب مدينة دمياط

 

​شملت التحركات تنفيذ حملة موسعة في شارعي الشرباصي والحربي اللذين يعدان من اهم الشرايين التجارية في المدينة، حيث اسفرت الجهود عن ازالة كافة اشغالات المحال التجارية والتعديات الواقعة على حرم الطريق العام مع رفع التند غير القانونية التي تشوه المنظر الحضاري، وقد جرت الاعمال بانسيابية كاملة لضمان اخلاء الرصيف ومنح المساحة الكافية للمارة بعيدا عن زحام السيارات.

​خلال جولة الحملة تم التنبيه وبشكل حاسم على كافة اصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية وعدم العودة للاشغال مرة اخرى، مع التأكيد على ان التعدي على الطريق العام سيواجه باجراءات قانونية رادعة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات الدورية التي تهدف الى ضمان استدامة النظام ومنع العشوائية في شوارع دمياط الرئيسية والفرعية.

